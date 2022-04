Kamer onthult audiomaquette en blindegeleidelijn

Kamervoorzitter Vera Bergkamp onthulde op maandag 4 april twee initiatieven die de Tweede Kamer toegankelijker en vindbaarder maken voor mensen met een visuele beperking. Het gaat om een audiomaquette van de tijdelijke huisvesting en een speciaal aangelegde blindegeleidelijn.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp onthult samen met Hannes Wallrafen van stichting Geluid in Zicht de audiomaquette.

“De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat zij voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Wij zijn tenslotte de afvaardiging van álle Nederlanders. Vandaag staat speciaal in het teken van het goed vindbaar maken van onze tijdelijk huisvesting voor blinden en slechtzienden”, sprak Vera Bergkamp tijdens het welkom. “Niet alleen naar de Kamer, maar ook in de Kamer moet iedereen de weg kunnen vinden.”

In het kader hiervan onthulde zij samen met mensen met een visuele beperking op maandag 4 april twee nieuwe initiatieven: een audiomaquette van de tijdelijke huisvesting en een geleidelijn die naar de Tweede Kamer leidt. Betrokken instanties en personen, en mensen die gebruik gaan maken van de middelen waren uitgenodigd.

Audiomaquette

De audiomaquette is een schaalmodel van het pand voor mensen met een visuele beperking. Zij ervaren zo van dichtbij hoe het gebouw in elkaar zit. De stichting Geluid in Zicht bouwde de maquette, er werkten mensen aan die zelf ook een visuele beperking hebben.

Door aan de maquette te voelen en via een koptelefoon te luisteren naar informatie, beleven zij de verschillende aspecten van de Tweede Kamer. Zo geeft de maquette bijvoorbeeld informatie over alles wat met de plenaire zaal te maken heeft, de commissiezalen, de Statenpassage, de horeca, de regiekamer en de kunstwerken in de Kamer. Het parlementaire proces, maar dan in het klein.

De blindegeleidelijn die station Den Haag Centraal en de Tweede Kamer met elkaar verbindt.

Geleidelijn

In december 2021 begon de aanleg van een geleidelijn voor blinden en slechtzienden van station Den Haag Centraal naar de bezoekersingang van de Kamer. Deze is in samenwerking met de gemeente Den Haag, de belangenvereniging Voorall en adviesbureau PBT. Er wordt rekening gehouden met verschillende hulpmiddelen, zoals een blindengeleidenstok of een hulphond.

De lijn loopt van Station Den Haag Centraal, over het Anna van Buerenplein via het Prinses Irenepad naar de bezoekersingang.

Rondleiding

Na de opening was er een rondleiding in de plenaire zaal, waar speciale aandacht was voor verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid.

De aanwezigen mochten via de interruptiemicrofoons vragen stellen aan de Voorzitter over de zaal, het gebouw en de Tweede Kamer. Daarna konden personen met een visuele beperkingen de plenaire zaal verkennen door verschillende onderdelen aanraken. Tot slot konden zij ook de audiomaquette ervaren, die nu staat in de Statenpassage (centrale hal) .

