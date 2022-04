Willemstad, 11 april 2022

Certificaatuitreiking van het traject “Certificate of Online Teaching and Assessment” (COTA) aan UoC-docente.

Met veel trots heeft de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) op vrijdag 8 april 2022 certificaten van het traject “Certificate of Online Teaching and Assessment” (COTA) mogen uitreiken aan tweeëntwintig van haar docenten.

Het COTA-traject heeft als doel het bijdragen aan de professionalisering van het (wetenschappelijk) personeel van de UoC op het gebied van onlineonderwijs en -toetsing en digitale vaardigheden.

De UoC is sinds 2014 gestart met het online (blended) aanbieden van een deel van haar programma’s en dit is met de jaren steeds meer geworden, echter, mede door de gevolgen van de COVID-19- pandemie is de noodzaak voor professionalisering op het gebied van onlineonderwijs vergroot, versterkt en versneld. In slechts korte tijd moesten alle docenten van de UoC – evenals onderwijscollegae wereldwijd – overschakelen naar 100% onlineonderwijs en -toetsing. Hoewel een groot deel van de UoC-docenten al wat ervaring hadden met het aanbieden van onlineonderwijs, was er behoefte aan een verdiepende training over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van digitale didactiek, toetsing en digitale vaardigheden waarover 21-eeuwse docenten moeten beschikken. De UoC streeft ernaar om in de nabije toekomst tenminste 75% van haar programma’s in een onlineformaat (blended) aan te bieden.

Het COTA-traject draagt daarom bij aan de continue ontwikkeling van de UoC-docenten, waaronder het verwerven van de zogenoemde 21st century skills.

Dit professionaliseringstraject zal binnenkort voor een volgende groep UoC-docenten worden georganiseerd. In de toekomst zal de UoC dit traject aan een bredere groep onderwijscollegae aanbieden.

De UoC feliciteert deze eerste groep docenten met het succesvol afronden van het COTA-traject.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype