Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

DOW TA AUMENTA ACCESIBILIDAD DI COMUNIDAD NA E DEPARTAMENTO CU INTRODUCCION DI FORMULARIO DI KEHO

ORANJESTAD – Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba Director di DOW sr. Marlon Croes conhuntamente cu su team a presenta y lansa un proyecto nobo y hopi valioso pa comunidad di Aruba. E servicio nobo aki ta facilita e proceso di entrega di peticion/keho riba diferente tema cu e departamento ta encarga cu ne, a traves di un formulario online.

DOW ta un di e departamentonan di Gobierno cu ta ricibi hopi keho via yamada, Whatsapp, email, medionan social y tambe personanan cu ta presenta na oficina di DOW pa duna un punto di remarke. Sinembargo, e departamento no tabatin un sistema optimal di registracion di tur e peticionnan of kehonan cu ta ricibi. Pesey, un grupo di trahado di DOW a bin cu e idea pa introduci un forma cu ciudadanonan por haci esaki na un manera facil y eficiente.

E formulario di keho digital aki ta accesibel a traves di e website di DOW http://www.dow.aw den e seccion di formilario (formulieren). Cu e sistema aki, DOW por tin mihor bista di tur e kehonan cu a keda registra y por keda monitor e progreso di esaki. Por indica entre otro keho/peticion tocante caminda di santo, luz di caya, molester di awa, holor stinki y mas. Tin espacio pa describi mas detaye y espacio pa agrega potret di e situacion.

Pa mas informacion di e proceso con pa yega na e formulario, por subi riba e pagina di Facebook di DOW of website http://www.dow.aw

Ta gradici e team cu a realisa e proyecto cu ta encera un servicio cu ta aumenta accesibilidad di comunidad na DOW.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype