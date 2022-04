Direktiva di Partido Demokrat ta lamentá e desishon di MPB/UPB pa stòp di reuní tokante Covid-19

Kralendijk – Durante e reunion di Konseho Insular ku a tuma lugá djamars 12 di aprel último, e lidernan di MPB i UPB a tuma e desishon pa stòp e komishon di Konseho Insular ku ta atendé ku e pandemia di Covid-19.

Loke ku ta kuestionabel i sigur tambe lamentabel pa Partido Demokrat ta e echo ku e dos partidonan den gobernashon a tuma e desishon despues ku e lider polítiko di MPB a bisa esaki na sitionan públiko. Partido Demokrat ta lamentá i kuestioná ku e lider di MPB a bisa ku e presidente di e komishon di Covid-19, ku ta e lider polítiko di Partido Demokrat, Clark Abraham, mester ser kitá i ku e no por ta aktivo mas den Konseho Insular.

Partido Demokrat: ‘nos no sa ku esaki ta e polítika nobo ku e lider di MPB ta praktiká, pero e ta mustra si bon kla ku su polítika NO ta na interes di e pueblo boneriano. Na promé lugá e pandemia NO a bai i te ku siman pasá tabatin mas ku 500 hende ku a tèst positivo. Esaki tin komo konsekuensia ku e porsentahe di hendenan infektá aki na Boneiru, e asina yamá ‘positivity rate’, ta haltísimo. Ademas, Hulanda mes ku ta instruí Boneiru, konstantemente a keda den kontakto ku e komishon di Covid-19.’

Tur esaki ta mustra ku MPB i UPB NO tin e pueblo na pechu, pero ta tuma desishon a base di politikeria. Esaki mientras ku e komishon di Covid-19 di Konseho Insular no ta hasi polítika i pueblo práktikamente no sa mes ku e komishon aki ta eksistí.

Partido Demokrátiko Boneriano ta konvensí ku ta djis pasobra ta Clark Abraham, lider polítiko di e partido, ta presidente di e komishon, e komishon aki mester stòp di eksistí.

Direktiva di Partido Demokrat ta lamentá e desishon aki i ta pone e partidonan MPB i UPB responsabel pa si akaso e kasonan di Covid sigui subi i si esaki resultá den medida(nan) atrobe!

Het bestuur van de Democratische Partij betreurt het besluit van MPB/UPB om niet meer te vergaderen over Covid-19

Kralendijk – Tijdens de vergadering van de Eilandsraad afgelopen dinsdag 12 april, hebben de leiders van MPB en UPB het besluit genomen om de commissie in de Eilandsraad, die zich bezighoudt met de pandemie van Covid-19, stop te zetten.

Wat bij de Democratische Partij vragen oproept en voor hun ook zeker betreurenswaardig is, is het feit dat de twee regeringspartijen dit besluit hebben genomen, nadat de politieke leider van MPB dit bij openbare plaatsen heeft bekend gemaakt. De Democratische Partij betreurt en bij hun roept het ook vragen op dat de politieke leider van MPB aangegeven heeft dat de voorzitter van de commissie Covid-19, Clark Abraham, die de politieke leider is van de Democratische Partij, weg moet en niet meer actief kan zijn in de Eilandsraad.

De Democratische Partij: “we weten niet of dit het nieuwe manier van politiek voeren is van de politieke leider van MBP, maar zijn manier van politiek voeren laat wel duidelijk zien dat het NIET in het belang is van het Bonairiaans volk. Op de eerste plaats is de pandemie NIET weg en tot vorige week waren meer dan 500 mensen positief getest. Dit heeft als gevolg dat het percentage van de geïnfecteerden hier op Bonaire, het zogeheten “positivity rate” ontzettend hoog is. Bovendien is Nederland, die Bonaire instrueert, zelf constant in contact gebleven met de commissie Covid-19.”

Dit alles laat zien dat MPB en UPB de belangen van het volk niet behartigen, maar zonder grondslag een politieke beslissing nemen. Dit terwijl de commissie van Covid-19 in de Eilandsraad geen politiek voert en het volk praktisch niet eens weet dat deze commissie bestaat.

De Democratische Bonairiaanse Partij is ervan overtuigd dat puur omdat Clark Abraham, de politieke leider van de partij, de voorzitter is van de commissie, deze commissie moet ophouden te bestaan.

Het bestuur van de Democratische Partij betreurt deze beslissing en stelt de partijen MPB en UPB verantwoordelijk indien de Covid gevallen op Bonaire blijven stijgen en indien dit weer tot maatregelen leidt!

