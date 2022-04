Kunukeronan por tuma “kachikachi di kòfi” grátis pa fertilisá tereno:

Starbucks ta duna bèk na komunidat ku Grounds For Your Garden

WILLEMSTAD: Manera ta konosí Starbucks ta un “multi-national” ku tin diferente sukursal mundialmente i ta super bon konosí pa su delisioso kòfinan den diferente sabor ku nan ta ofresé. Aki na Kòrsou tambe nan ta masha popular pa esaki i ta sirbiendo nan klientenan pa vários aña kaba dushi kòfi. Mirando ku tin asina hopi kòfi ku ta resta kual ta e “kachikachi” (den papiamentu krioyo) a disidí di opsekiá kunukeronan. E kòfi aki por wòrdu usa den agrikultura. Ta nifiká ku por agregá e “kachikachi” di kòfi den e compost pa planta. Esaki tin un ph kasi neutral 6.5 pa 6.8 i ta ekselente pa drecha tera i ta duna nitrógeno. Ya for di e siman aki riba djamars- i únikamente riba djamars- kunukeronan por pasa tuma e “kachikachi di kòfi” grátis na Starbucks situá na Renaissance Mall. Kòrda ku por tuma e “kachikachi di kòfi” tanten ku tin den stòk! Di e manera aki Starbucks ta duna bèk na komunidat mediante e proyekto “Grounds for your Garden”.

Benefisionan di usa “kachikachi di kòfi”:

Na momentu ku usa e “kachikachi di kòfi” pa plantashon, esaki ta fèrtilisá e tera. Pa e kunukero esaki ta resultá sumamente bentahoso. Starbucks ta regal’é, pues ya e no mester kumpr’é. Tambe e “kachikachi di kòfi” ta un perfekto fertilisante ya ku e ta disolvé poko poko, i e ta un pestisida natural.

A selebrá Dia di Tera ku 2 proyekto:

Pa duna realse na e proyekto a hasi un yamada na kunukeronan lokal pa kolaborá ku Starbucks partikularmente riba Dia di Tera (Earth Day) ku a keda selebrá mundialmente djabièrnè ultimo, dia 22 di aprel. Entre tur kunukero ku a registrá a skohe 2 proyekto. Nan ta, “Plant for your Health” i Xotic Dragons. E meta komun di ámbos proyekto ta pa stimulá plantashon. Djabièrnè ultimo un tim bon animá di Starbucks a asistí na un tayer di plantashon serka “Plant for your Health” situá na Buena Vista bou direkshon di Louriane i Chudeska Senior. “Plant for your Health” ta planta diferente tipo di matanan na kantidat chikí, pero tambe na kantidat grandi riba pedido. Ta planta por ehèmpel: pinda, kròpsla, broccoli, yuka, sèlder, papaya i hopi mas. Un otro tim di boluntario di Starbucks a duna workshop na muchanan di entre 3 i 12 aña di edat serka Xotic Dragons situá na Nort Sapaté, spesífikamente riba plantashon di ‘Dragon Fruit’ i ‘Fig’ ku ta un fruta den forma di kurason ku hopi simia, i ku por wòrdu komé fresku òf seku. E idea di e tayer pa mucha tabata pa siña nan di e frutanan i duna nan un introdukshon na plantamentu.

Riba fotonan athunto por mira e tim di Starbucks i un parti di e workshop na

“Plant for your Health” i tambe Xotic Dragons!

