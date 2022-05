Herdenking bij Erelijst van Gevallenen

Op 4 mei vindt vanaf 11.00 uur de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog plaats bij de Erelijst van Gevallenen in de Tweede Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp houdt een toespraak en legt samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn namens de Staten-Generaal een krans bij dit nationaal monument. Minister-president Mark Rutte en Maarten van Oijen, staatssecretaris van VWS, leggen namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk een krans. Ook leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep hebben een rol in de ceremonie.

De Erelijst der Gevallenen in de Statenpassage van de tijdelijke huisvesting.

Toespraak

De herdenking begint met de toespraak van Vera Bergkamp. Aansluitend spreekt Mia Kesber. Zij is familie van personen die in de Erelijst staan vermeld. Daarna worden er gedichten voorgedragen door leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag.

Bladzijde omslaan

De herdenking vindt voor de eerste keer plaats in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. De Erelijst heeft na de verhuizing een plek gekregen in de Statenpassage (centrale hal). Er wordt een bladzijde van de Erelijst van Gevallenen omgeslagen. Na de kransleggingen namens de Staten-Generaal en de Raad van Ministers van het Koninkrijk, leggen ook de scholieren en hun directeur een krans. Daarna wordt een minuut stilte in acht genomen.

Volg het live

Volg de herdenking in de Statenpassage Tweede Kamer op 4 mei vanaf 11.00 uur via de livestream en NPO Politiek.

Herdenking op de Dam

De Kamervoorzitter is ‘s avonds aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Zij legt daar samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer een krans namens de Staten-Generaal. Bekijk het programma van de Nationale Dodenherdenking.

Erelijst van Gevallenen

De Erelijst van Gevallenen is te vinden in de Statenpassage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Op het Binnenhof was deze sinds 1960 te vinden bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer.

De Erelijst bevat van bijna 18.000 gevallenen de familienaam en voornamen, plaats en datum van geboorte, beroep of militaire rang, plaats en datum van sneuvelen of overlijden – voor zover bekend. Iedere dag wordt een bladzijde van de Erelijst omgeslagen. U kunt de digitale Erelijst hier bekijken.

