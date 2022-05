Interparlementair Koninkrijksoverleg op Sint Maarten

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer nemen van woensdag 4 mei tot en met vrijdag 6 mei 2022 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Sint Maarten. Tijdens het IPKO overleggen de parlementen van de landen die samen het Koninkrijk der Nederlanden vormen. Het IPKO vindt twee keer per jaar plaats. Dit IPKO stond eerder gepland in januari 2022, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld.

Het overheidsgebouw op Sint Maarten.

Tijdens het IPKO vergaderen de Eerste en Tweede Kamerleden met leden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Programma

Op de agenda staan besprekingen over het voorstel Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling, de stand van zaken rondom de uitvoering van de landspakketten, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk en consensusrijkswetten.

Tijdens het werkbezoek bezoeken de Kamerleden een aantal projecten in het kader van de wederopbouw na de verwoestingen in 2017 door de orkanen Irma en Maria. Ook wordt aandacht besteed aan het gevangenissysteem van Sint Maarten. Het Ministerie van Justitie verzorgt een presentatie over de plannen voor verbouwing en verbetering van de gevangenis en de Kamerleden brengen een bezoek aan de Point Blanche gevangenis.

Nederlandse delegatie

De volgende Kamerleden nemen deel aan het IPKO:

Eerste Kamer: Paul Rosenmöller (GroenLinks, vice-delegatieleider), Joop Atsma (CDA), Toine Beukering (Fractie Nanninga), Boris Dittrich (D66), Peter Ester (ChristenUnie).

Tweede Kamer: Mariëlle Paul (VVD, delegatieleider), Roelien Kamminga (VVD), Jorien Wuite (D66), Joba van den Berg (CDA), Don Ceder (ChristenUnie), Liane den Haan (Fractie Den Haan).

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype