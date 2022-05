Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

Studiantenan di Intonal School a pernatiresenta un fashion show creativo

ORANJESTAD – Siman Pasa Prome Minister Evelyn Wever – Croes tabata invita pa ta

presente na International School of Aruba pa e “Trashion Fashion Show”. Na e ocasion aki

studiantenan a presenta trahenan traha di materialnan recicla haciendo uzo di nan propio

imaginacion cu asistencia di diseñador local renombra sr. Ronchi De Cuba. E focus di e

evento tabata riba conservacion di naturalesa y medio ambiente.

Durante e evento aki, Prome Minister a duna un discurso na unda el a gradici International School

pa e invitacion na su persona pa por experencia e bunita iniciativa di e docentenan encurashando

hobennan pa recicla sushi na un manera creativo. Segun Prome Minister, den nos bida druk masha

poco nos ta realisa con nos comportamento ta afecta e planeta.

Hopi hende mainta ta bebe nan coffee den disposable cups cu ta causa cu mas di 500 biyon cups ta

wordo benta afor pa dia cu lamentablemente ta termina riba caya of den lama cu consecuencia

fatal pa e animalnan. Tambe ta importante pa corda cuanto mata ta wordo corta pa por produci e

cupsnan aki. Esaki ta un ciclo cu no lo termina si nos no cambia nos comportamento. Segun

Prome Minister cambionan minimo den nos comportacion por tin un impacto significativo den

termino largo y e ta nos responsabilidad pa protehe nos planeta pa e futuro generacion.

Prome Minister ta gradici International School of Aruba, na mayornan y especialmente

studiantenan pa a demostra nan creatividadnan a traves di e trahenan y pa conscientisa tocante

amor pa nos planeta.

