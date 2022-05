Herdenking bij Erelijst van Gevallenen

De jaarlijkse 4 mei-herdenking bij de Erelijst van Gevallenen heeft plaatsgevonden in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp hield een toespraak en legde samen met Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van de Eerste Kamer, namens de Staten-Generaal een krans bij dit nationaal monument. Minister-president Mark Rutte en Maarten van Ooijen, staatssecretaris van VWS, legden namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk een krans. Ook leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep hadden een rol in de ceremonie.

Mia Kesber tijdens haar toespraak bij de Erelijst van Gevallenen.

Toespraak

De herdenking begon met de toespraak van Vera Bergkamp. Zij stond daarin stil bij de oolog in Oekraïne. De angstige herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog komen terug bij de kinderen van toen, de tachtigers en negentigers van nu, bij het zien van de beelden in Oekraïne, zei Bergkamp. “Het gedonder van bommen, de overscherende vliegtuigen. De verwoestingen en vernietiging. En wat dat doet met onschuldige burgers. Zoals het kleine meisje, ondergedoken in de catacomben van de fabriek in het omsingelde Marioepol, dat tegen het Jeugdjournaal zei: ‘We mogen hier op de telefoon spelen. Maar we willen naar buiten: om de zon te zien. Het geeft deze 4 mei-herdenking vandaag, een extra lading.”

De Kamervoorzitter ging daarna in op de rijke verscheidenheid van verzetsdeelnemers en dat wij die verhalen en mensen niet moeten vergeten. “Als we ze vergeten, sterft de herinnering. En daarmee het besef dat vrede kwetsbaar is. En vrijheid nooit vanzelfsprekend. Dat moeten we voorkomen. In zijn indrukwekkende toespraak op 31 maart bij de Tweede Kamer, waarschuwde Zelensky ervoor dat de berichten over de Oekraïne-oorlog voor óns routine kunnen worden. Dat we onze ogen ervoor sluiten, overgaan tot de orde van de dag. Terwijl het leed, gewoon doorgaat.”

“De mannen en vrouwen uit de Erelijst, in al hun bonte verscheidenheid, die keken níet weg. Zij hielden tijdens de bezetting de waarden van onze democratie hoog. Vrijheid, gelijkheid, respect voor elkaars verschillen. Terwijl zij dat met de dood moesten bekopen.”

Bladzijde omgeslagen

Aansluitend sprak Mia Kesber. Zij is familie van personen die in de Erelijst staan vermeld. Er werd een bladzijde van de Erelijst van Gevallenen omgeslagen. Op die pagina staan de namen van de grootvader en oudoom van Mia Kesber. Daarna werden er gedichten voorgedragen door leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag.

De herdenking vond voor de eerste keer plaats in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. De Erelijst heeft na de verhuizing een plek gekregen in de Statenpassage (centrale hal). Na de kransleggingen namens de Staten-Generaal en de Raad van Ministers van het Koninkrijk, legden ook de scholieren en hun directeur een krans. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen.

Herdenking op de Dam

De Kamervoorzitter is ‘s avonds aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Zij legt daar samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer een krans namens de Staten-Generaal. Bekijk het programma van de Nationale Dodenherdenking.

Erelijst van Gevallenen

De Erelijst van Gevallenen is te vinden in de Statenpassage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Op het Binnenhof was deze sinds 1960 te vinden bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer.

De Erelijst bevat van bijna 18.000 gevallenen de familienaam en voornamen, plaats en datum van geboorte, beroep of militaire rang, plaats en datum van sneuvelen of overlijden – voor zover bekend. Iedere dag wordt een bladzijde van de Erelijst omgeslagen. U kunt de digitale Erelijst hier bekijken.

