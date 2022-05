Zaterdag 30 April en zondag 1 Mei heeft de Churandy Martina Foundation twee

grote fundraising events georganiseerd bij Blue Bay Golf & Beach Resort.

Op zaterdagavond was er een geweldige veiling en op zondag was er een

prachtig golftoernooi. Met dank aan sponsoren, artiesten, lokale

kunstenaars, aangeboden veiling stukken door bedrijven en compleet

verzorgde reizen. Dit alles gepresenteerd door het geweldige duo Lauw

Jacobs en Marro Pietersz. Alle opbrengsten van het weekend gaan naar

deze stichting, die zich inzet voor gelijke kansen op het gebied van sport

voor de jeugd en gehandicapten van Curaรงao.

Churandy Martina

Churandy Martina, al vele jaren ambassadeur van Blue Bay, heeft zich in zijn

sportcarriรจre ontwikkeld tot een groot sportman, die bekendheid geniet op

Curaรงao en in Nederland. Churandy heeft grote successen behaald in de

atletiek en heeft aan 5 Olympische spelen meegedaan. Hij bereidt zich

momenteel voor op de EK, WK en de Olympische spelen van Parijs! Met zijn

succes wil hij de gemeenschap inspireren, door aan te geven dat je met

doorzettingsvermogen veel kunt bereiken in het leven. Churandy staat voor

wilskracht, discipline, hard werken en doorzettingsvermogen . Deze

boodschap wil hij graag uitdragen naar de gehele bevolking binnen het

koninkrijk, maar vooral naar de jeugd.

Opbrengsten

Er is dit weekend een totaal bedrag van 375.000 ANG opgehaald door de

Churandy Martina Foundation! Churandy zal samen met het bestuur in de

komende weken de projecten kiezen die steun zullen krijgen vanuit de stichting.

Het doel is om een langdurig en stabiele basis te leggen voor de jeugd van

Curaรงao in de komende jaren.

Namens het bestuur van de Churandy Martin Foundation

