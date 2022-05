Notisia di polis di djaluna 9 di mei te ku djárason 11 di mei 2022/Politieberichten van maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei 2022

Notisia di polis di djaluna 9 di mei te ku djárason 11 di mei 2022

Outo ta bòltu

Riba djasabra 7 di mei, alrededor di 4.25 or di mardugá un aksidente a tuma lugá riba Kaya Monseignieur Nieuwindt. Shofùr di un outo a bai desviá pa un plas di awa i a pèrdè kontrol bai dal den un palu di lus i a bòltu. Probablemente e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl, pero no por a hasi un tèst di supla na e momentu ei komo ku personal di ambulans tabata atendiendo e i despues a bai kuné hospital pa tratamentu médiko. Komo ku dor di e choke den e palu di lus vários waya a los a informá WEB tambe.

Hòmber detené pa manehá bou di influensia

Den oranan di atardi di djaluna 9 di mei a detené un hòmber di inisial H.R.D.S. di 33 aña di edat pa manehá bou di influensia pa manehá bou di influensia di alkohòl. A para e hòmber pa kòntròl komo ku e tabata kore wela riba kaminda. Despues di kòntròl mas aleu por a konstatá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A detené i hib’e warda pa un análisis di rosea.m a konsekuensia di e resultado di esaki a dun’e un prohibishon pa manehá di 15 ora.

Sambuyadó a fayesé

Riba djamars 10 di mei alrededor di 14.45 a drenta notifikashon di un sambuyadó den problema na un sitio di sambuyá na altura di Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Pa motibunan deskonosí e hòmber aki a yega kantu ku doló. Personal di ambulans a trata di reanimá e hòmber aki, pero esaki tabata en bano. Algun ratu despues dòkter a konstatá morto di e sambuyadó. Ta trata di un turista maskulino di inisial E.H. di 64 aña di edat.

Kòntròl di tráfiko

Riba djaluna 10 di mei a tene kontrol di tráfiko dirigí riba kòntròl di dokumentunan korekto i bálido (reibeweis, prueba di seguro, impuesto di karetera) di vehíkulo- i shofùrnan. den diferente bario. Durante d kontrol a kontrolá 6 vehíkulo di kua 2 shofùr a haña prosèsferbal; 1 pa manehá sin reibeweis bálido i 1 pa manehá sin papel di seguro. Loke si tabata positivo ta e echo ku mayoria shofùr tabatin na dokumentunan na òrdu.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei 2022

Auto over de kop

Op zaterdag 7 mei vond omstreeks 04:25 uur een aanrijding plaats op de Kaya Monseigneur Nieuwindt. De bestuurder van een auto ging voor een plas water uitwijken, verloor de macht over het stuur, botste tegen een lantaarnpaal en kwam op zijn kop tot stilstaand. Vermoedelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol maar kon op dat moment geen blaastest doen omdat hij in behandeling was door het ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis werd meegenomen voor medische behandeling. Doordat er door de botsing tegen de lantaarnpaal allemaal kabels loskwamen, werd de WEB ook in kennis gesteld.

Man aangehouden voor het rijden onder invloed

In de middaguren op maandag 9 mei werd een 33-jarige man met initialen H.R.D.S. op de Kaya Maximiliana Rosario aangehouden wegens het rijden onder invloed.

De man werd gestopt omdat hij slingerend op de weg reed. Bij nadere controle bleek dat de man onder invloed was waarop hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Aan de hand van het resultaat is de man een rijverbod van 15 uur opgelegd.

Duiker overleden

Op dinsdag 10 mei, omstreeks 14:45 uur kreeg de politiecentrale melding over een duiker die in de problemen was geraakt ter hoogte van de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De man had om onbekende reden pijn toen hij aan wal kwam. Het ambulance personeel probeerde de man te reanimeren maar zonder resultaat. Iets later heeft de schouwarts de duiker dood verklaart. Het betrof een 64-jarige mannelijke toerist met initialen E.H.

Verkeerscontrole

Op maandag 9 mei werden in verschillende wijken verkeerscontroles gehouden gericht op de controle van juiste en geldige bescheiden (rijbewijs, verzekeringsbewijs, wegenbelasting) van voertuigen en bestuurders. Tijdens de controles werden 6 voertuigen gecontroleerd, waarvan twee bestuurders een proces-verbaal kregen; 1 voor het rijden zonder een geldige rijbewijs en 1 voor het rijden zonder verzekering. Wat wel positief was, was dat veel bestuurders wel hun bescheiden op orde hadden.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

