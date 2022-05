Kennisevenement Beweren en Bewijzen

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van beleid? En wat is de wisselwerking tussen wetenschap en politiek? Deze vragen staan centraal tijdens het kennisevenement โ€˜Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap, advies en politiekโ€™ op 23 en 24 mei. Het evenement wordt in samenwerking met Parlement en Wetenschap en andere kennisinstellingen georganiseerd in en rond de Tweede Kamer.

Waarde van de wetenschap

Tijdens het programma wordt ingegaan op de waarde van de wetenschap voor politiek en burgers. Welke rol spelen wetenschap en advies in het parlementaire proces? Wat is de impact van onderzoek voor politiek en burger? En hoe staat het met het vertrouwen van burgers in instituties en wetenschap? Dergelijke vragen komen aan de orde. De bijeenkomst is geรฏnitieerd door deย motie-Tielenย uit juli 2019, die zegt dat wetenschappelijke kennis bijdraagt aan de effectiviteit van beleidskeuzes en dat het voor beleidsmakers en Kamerleden waardevol is om regelmatig kennis uit te wisselen.

Tweedaags evenement

De tweedaagse bijeenkomst start met een minisymposium op maandagmiddag 23 mei waar onder anderen Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), spreken. Op dinsdag 24 mei zijn er onder andere workshops over de kennisinstrumenten van de Tweede Kamer.

V-100 en Verantwoordingsdag

Een bijzonder onderdeel van Beweren en Bewijzen vormt deย V-100, een bijeenkomst op 23 mei waarin jonge wetenschappers op uitnodiging van de Tweede Kamer met een wetenschappelijke bril kritisch naar de jaarverslagen kijken. Beide activiteiten vinden plaats in het kader van Verantwoordingsdag, dit jaar opย 18 mei. Dit is de dag waarop het kabinet verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het vorige jaar.

