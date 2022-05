Debat over sms’jes minister-president

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 19 mei vanaf 10.15 uur over het wissen van sms’jes door minister-president Mark Rutte. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver heeft het debat op woensdag 18 mei aangevraagd. Op die dag publiceerde De Volkskrantย een artikelย waarin stond dat de minister-president jarenlang zelf berichten van zijn telefoon wiste. De landsadvocaat heeft dat naar voren gebracht tijdens een rechtszaak die de krant had aangespannen tegen het ministerie van Algemene Zaken omdat gevraagde informatie niet werd gegeven.

Brief naar Kamer

Volgens Klaver is het in strijd met de wet dat de minister-president zelf zijn sms’jes wist. Zijn verzoek om een debat over de kwestie kreeg steun van een meerderheid in de Kamer. Rutte stuurde in de loop van de dag eenย briefย naar de Kamer, waarin hij uitlegt wat zijn werkwijze is met betrekking tot het wissen en bewaren van sms’jes.

