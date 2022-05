Politie Eenheid Rotterdam Wie schoot 13-jarige Sedar Soares dood?

Het is nooit te laat om te praten. Het coldcaseteam van de politie eenheid Rotterdam heeft een belangrijke stap gezet in het onderzoek naar de dood van de 13-jarige Sedar Soares. Lang werd gedacht dat de jongen zou zijn doodgeschoten om het gooien van sneeuwballen naar een automobilist. Nu gaat het coldcaseteam uit van het scenario dat Sedar het toevallige en volstrekt onschuldige slachtoffer is geworden van een ripdeal. De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Weet jij meer over deze zaak, het is nooit te laat om te praten.