De commissie voor Buitenlandse Zaken brengt van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 mei een bezoek aan Moldavië. De commissie verdiept zich tijdens het bezoek in de recente ontwikkelingen in het land naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

Het Moldavische parlementsgebouw in de hoofdstad Chisinau.

Delegatie

De delegatie bestaat uit de Kamerleden Ruben Brekelmans (VVD), Anne-Marijke Podt (D66), Agnes Mulder (CDA), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GL) en Laurens Dassen (Volt).

Impact oorlog

De Kamerleden gaan tijdens het werkbezoek in gesprek met de Moldavische premier Natalia Gavrilita en president Maia Sandu. Ook spreekt de delegatie met de voorzitter van het Moldavische parlement, Igor Grosu, en met collega-parlementariërs, jongeren, journalisten en maatschappelijke organisaties.

Hoog op de agenda staan de impact van de oorlog in Oekraïne, hybride dreigingen, hervormingen en de toekomst van Moldavië. Het land voelt de gevolgen van de Russische invasie in buurland Oekraïne direct door grote vluchtelingenstromen. De Nederlandse delegatie bezoekt twee vluchtelingenopvangcentra in de gebieden Cojusna en Straseni.

Russische dreiging

Het bezoek is het derde in een reeks van werkbezoeken van de commissie Buitenlandse Zaken aan landen aan de randen van de Europese Unie. Het doel is om een beeld te krijgen van de impact van de Russische dreiging op deze landen. Eerdere bezoeken waren aan de Baltische Staten (oktober 2021) en Bosnië-Herzegovina (maart 2022).

