Debat over aanpak racisme en discriminatie

De aanpak van racisme en discriminatie staat centraal in een plenair debat dat de Tweede Kamer voert op donderdag 19 mei. Het debat vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur en is te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De Grondwetbank naast het voormalige gebouw van de Tweede Kamer op het Binnenhof, waarop artikel 1 over het verbod op discriminatie staat te lezen.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde op 22 februari 2022 een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij ingaat op de samenwerking tussen verschillende instanties bij een melding van discriminatie en hoe die aanpak versterkt kan worden. “De afspraken over de samenwerking tussen politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en Openbaar Ministerie (OM) zijn vastgelegd in een convenant. Het doel van deze samenwerking is om discriminatie-incidenten tijdig en op effectieve wijze op te pakken, de voortgang van discriminatiezaken te monitoren en te bewaken, en slachtoffers van discriminatie zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun rechten”, schrijft zij in deze brief.

Schrijnend

Aanleiding voor de brief is onder meer de verhuizing van een Turks gezin in Giethoorn, dat zich gedwongen zag tot die verhuizing vanwege racistische pesterijen, intimidatie en vernielingen sinds de herfst van 2020. “Dit is een schrijnend voorbeeld van de grote impact die racistische bejegening kan hebben op de levens van mensen. Iedereen in Nederland moet gelijk worden behandeld, zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen”, schrijft de minister.

Dertigledendebat

De Kamer bespreekt deze brief tijdens het debat. Het betreft een zogeheten dertigledendebat, dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden is aangevraagd. Het doel van een dertigledendebat is om snel op actuele gebeurtenissen in de samenleving te kunnen reageren.

