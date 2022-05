Banco di Caribe ta adaptá servisio di kaha na su filial na Otrobanda

WILLEMSTAD: Banco di Caribe ta anunsiá ku entrante Djaluna 23 di mei 2022 e lo adaptá su servisio di kaha na su filial na Otrobanda. Departamento di kaha na Otrobanda lo ta será te un próksimo aviso. Ta pidi pa klientenan tuma bon nota di esaki. Si bo transakshon ta rekerí un bishita na departamento di kaha, por pasa libremente na Banco di Caribe su ofisina prinsipal na Saliña for di 8’or di mainta te 4’ or di atardi. Na momento ku ta bishitá banko, mester tene kuenta ku e reglanan di higiena. Pa tur otro servisio klientenan por sigui bishitá e filial na Otrobanda ku un sita ku por traha via info@bancodicaribe.com òf via di e página ‘Contact us’ riba http://www.bancodicaribe.com.

Alternativanan Digital

Banco di Caribe ta enkurashá su klientenan pa hasi uso di nan wèpsait si mester apliká pa un fiansa, tarheta di débito òf krédito, MultiCard, servisio di SMS Alert i hopi mas. Semper Banco di Caribe a para pa digitalisashon ku un toke personal, esei mes ta hasi ku e sistema di BdC Online ta fásil pa usa. Tambe por hasi uso di e Mobile App, òf bishita e ATM mas serka dibo pa un ehekushon rápido di kualke transakshon finansiero. Banco di Caribe ta diskulpá pa e inkumbiniensia.

