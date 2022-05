Update  experts, stakeholders and leaders of industry COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten (2021-2023)

Willemstad, 20 di mei 2022

E proyekto di ZonMw, “COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten”, ta investigá e impakto di e pandemia di COVID-19 riba e kadena alimentisio di komunidat isleño chikí.

Siguridat di alimento den estadonan isla chikí, ku ta dependé prinsipalmente di turismo ta problemátiko: pa motibu di e superfisie chikí di tera i densidat haltu di poblashon kombiná ku preshon di e impakto di turismo, ta imposibel pa mantené un aserkamentu konvenshonal pa satisfasé e nesesidat alimentisio den su totalidat. Dependensia di alimento di eksterior ta inevitabel, den bista di kontinuidat di aksesibilidat di alimento di bon kalidat. Esaki no ke men, ku ta imposibel pa (parsialmente) tin produkshon di alimento/kuminda lokal. E desaroyo di esaki, ta kontribuí na e diversifikashon ekonómiko asina nesesario di estado isleño chikí. Diversifikashon ekonómiko, un balansa ku naturalesa i un bon salubridat ta punto di enfoke importante pa logra esaki.

E proyekto di investigashon “COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten” ta keda ehekutá na enkargo di ZonMw, dor di tres universidat den Karibe: Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), Universidat di Aruba (UA); Universidat di San Martin (USM). Kada universidat tin un koordinadó di proyekto konserní i un investigadó prinsipal. Na Kòrsou, prof. dr. Elisabeth Echteld, direktor di e University of Curaçao Research Institute (UCRI) ta e koordinadó ku Benjamin Visser MSc komo investigadó prinsipal. Na Aruba, dr. Eric Mijts, koordinadó di Sustainable Island Solutions through STEM (SISSTEM) i koordinadó di e University of Aruba Research Center, ta koordinadó di e proyekto di ZonMw, ku Rendell de Kort MSc, komo investigadó prinsipal. Na San Martin, prof. dr. Antonio Carmona Báez, tambe Rèktòr di Universidat di San Martin, ta e koordinadó ku Eugène Hoogstad komo investigadó prinsipal.

ZonMw ta un konsorsio di e organisashon ZorgOnderzoek Nederland (Zon) i e área di Siensia Médiko di e Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). ZonMw, lokalisá na Den Haag, ta profilá komo un institushon ku ta stimulá uso di konosementu atkerí pa investigashon mará na salubridat. Ta importante ku tin desaroyo di konosementu riba tereno di salubridat.

Den e estudio kolaborativo akí, lo eksplorá kon e pandemia di COVID-19 (ta) tin impakto riba patronchi ku a kambia i ta kambiando a kousa di e inisiativanan di produkshon di kuminda lokal sentralisá rondó di e komunidat i kon esaki por kontribuí na strategianan inovativo pa diversifiká nos ekonomia pa oumentá e resiliensia di e pandemia. Ku e ekonomia basá riba turismo paralisá durante e pandemia di COVID-19, i e dependensia haltu riba importashon di alimento pa e islanan (Aruba kasi 100%, Kòrsou i Sint Maarten kasi 95%), hamber i defisiensia nutritivo ta yegando den nos bida diario na un eskala mas grandi ku promé ku COVID-19. Segmento mas grandi di e poblashon a bira mas dependiente di donashonnan di kuminda. Na San Martin, Kòrsou i Aruba, e pandemia di COVID-19 klaramente a eksponé patronchinan ku ya tabata eksistí, strukturanan di

desigualdat sosial i di pobresa. Awor mas ku nunka, e nesesidat di diversifikashon di ekonomia pa soportá shòknan di eksterior (di afó) a bira evidente pa tur isla den Karibe hulandes.

Nos lo usa un método di investigashon basá riba partisipashon di komunidat (CBPR òf ‘Community Based Participatory Research’). CBPR ta un método di investigashon basá riba kolaborashon entre miembronan di komunidat, representante di organisashonnan, i otro eksperto, i kaminda tur hende envolví ta kompartí nan konosementu, eksperensia i partisipá den tumamentu di desishon i ownership. E propósito di CBPR ta pa oumentá sabiduria i komprenshon di un fenómeno grave i pa integrá e konosementu pa asina trese un kambio sosial ku ta benefisiá tur miembro di komunidat. E estudio akí su propósito ta pa eksplorá e kambio nesesario di patronchinan den nos komunidat, identifiká kua t’e strategianan pa produsí kuminda lokal i kon nos por kontribuí na un ekonomia inovativo i diversifiká pa asina oumentá e resistensia di kualkier pandemia.

Resumiendo: pa envolví stakeholder lokal den survey, entrevista i grupo di enfoke ta kolekshoná data di konosementu di produkshon di alimento i aksesibilidat alimentisio, i riba impakto ekonómiko i oportunidat pa trabou den e sektor akí i tambe riba e kadena alimentisio i mará na esaki, e potensial pa diversifikashon ekonómiko.

Ku e komunikado di prensa akí ta duna publisidat na e proyekto grandi di ZonMw, tokante e impakto di COVID-19 riba e siguridat di alimento di e tres islanan Kòrsou, Aruba i San Martin. Ta indiká ku e input i feedback di tur eksperto, leaders of industry, importadó, kadena di supermerkado, kunukero i siudadano ta importante.

E ekspektativa ta ku e komunikado di prensa akí ta stimulá e interes, boluntat i kooperashon di e stakeholdernan menshoná, pa asina ta bira posibel pa duna un mihó bista di e situashon aktual i posibilidat den futuro benidero pa fortalesé nos siguridat di alimento.

Komo aktividat ku ta sigui for di e investigashon, e tres islanan menshoná ta organisá seminario (virtual) entre islanan. Tambe ta publiká artíkulo relevante ku elaborashon di e resultadonan di investigashon.

Dia 31 mei e promé seminario virtual entre e tres islanan ta tuma lugá. Di tal manera, stakeholders, interesado, públiko general, por sera konosí ku e proyekto importante akí.

Update experts, stakeholders and leaders of industry

COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten (2021-2023)

In het ZonMw-project “COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten”, wordt het effect van de COVID-19-pandemie op de voedselketen binnen kleine eilandgemeenschappen onderzocht.

Voedselzekerheid in kleine eilandgemeenschappen die primair afhankelijk zijn van toerisme, is problematisch: door de kleine landoppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met de druk van het toerisme is het onmogelijk om op basis van een conventionele aanpak aan de volledige voedselbehoefte te voldoen. Afhankelijkheid van externe voedselproducenten is onvermijdelijk, mede met het oog op continuïteit van kwalitatief hoogwaardige voedselvoorziening. Dit betekent echter niet dat het niet mogelijk is om deels aan de voedselbehoefte tegemoet te komen door lokale voedselproductie. De ontwikkeling hiervan draagt mede bij aan de hoogst noodzakelijke diversificatie van de economie in deze kleine eilandgemeenschappen. Economische verscheidenheid, de balans met de natuur en een goede gezondheid zijn daarbij belangrijke focuspunten.

Het onderzoekproject “COVID-19, Food Security and Economic Diversity in Curaçao, Aruba and Sint Maarten” wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd door drie Caribische universiteiten, te weten de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), de Universiteit van Aruba (UA) en de University of St. Martin (USM). Daarbij is er binnen iedere instelling een projectcoördinator actief en is er een hoofdonderzoeker aangesteld. Op Curaçao is prof. dr. Elisabeth Echteld, directeur van het University of Curaçao Research Institute (UCRI) de onderzoekscoördinator en is Benjamin Visser MSc aangesteld als hoofdonderzoeker. Op Aruba is dr. Eric Mijts, coördinator van “Sustainable Island Solutions through” STEM (SISSTEM) en coördinator van het University of Aruba Research Center, de onderzoekscoördinator voor het ZonMw-project met Rendel de Kort MSc als hoofdonderzoeker. Op Sint Maarten wordt het project gecoördineerd door prof. dr. Antonio Carmona Báez, tevens Rector van de University of St. Martin, met Eugène Hoogstad als hoofdonderzoeker.

ZonMw is een samenwerkingsverband tussen de organisatie ZorgOnderzoek Nederland (Zon) en het gebied Medische wetenschappen (Mw) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). ZonMw, in Den Haag gevestigd, profileert zich als een instelling, die stimuleert dat door onderzoek opgedane kennis ingezet wordt voor gezondheidsonderzoek. Het is daarbij van belang dat de opgedane onderzoeksresultaten, kennisontwikkeling bevorderen op het gebied van de gezondheidszorg.

In dit gezamenlijke onderzoek zal worden nagegaan hoe de COVID-19-pandemie heeft geleid tot veranderende patronen in gemeenschapsgerichte lokale voedselproductie-initiatieven en hoe deze kunnen bijdragen aan innovatieve economische diversificatiestrategieën om de veerkracht bij pandemieën te vergroten. Steeds als deze op toerisme gebaseerde economieën tot stilstand komen als gevolg van externe schokken (e.g. COVID-19) en gezien de eilanden sterk afhankelijk zijn van import (Aruba bijna 100%, Curaçao en Sint Maarten ongeveer 95%), doen honger en ondervoeding op grotere schaal hun intrede in het dagelijks leven dan vóór COVID-19. Momenteel worden grotere delen van de bevolking steeds afhankelijker van voedseldonaties en liefdadigheidsinstellingen. Op Sint Maarten, Curaçao en Aruba heeft de COVID-19-pandemie reeds bestaande patronen en structuren van sociale ongelijkheid, ongelijkheid en armoede duidelijk blootgelegd. Meer dan ooit is de noodzaak van economische diversificatie om exogene schokken op te vangen duidelijk geworden in alle eilandstaten van Caribisch Nederland.

Voor het uitvoeren van het onderzoek zal een op de gemeenschap gebaseerde participatieve onderzoeksaanpak (CBPR) gebruikt worden. CBPR is een partnerschapsbenadering van onderzoek waarbij leden van de gemeenschap, vertegenwoordigers van organisaties, onderzoekers en anderen op billijke wijze worden betrokken bij alle aspecten van het onderzoeksproces, waarbij alle partners in het proces expertise inbrengen en delen in de besluitvorming en eigendom. Het doel van CBPR is om de kennis en het begrip van een bepaald fenomeen te vergroten en de opgedane kennis te integreren met interventies voor beleid of sociale verandering die de gemeenschapsleden ten goede komen (Leslie, et al, 2017; Faraclas, Kester & Mijts, 2019. p.11). Deze studie heeft tot doel verschuivende patronen in gemeenschapsgerichte lokale voedselproductie-initiatieven te onderzoeken en hoe deze kunnen bijdragen aan innovatieve economische diversificatiestrategieën om de veerkracht van pandemieën te vergroten.

Samenvattend: door het betrekken van lokale stakeholders, in surveys, interviews en focusgroepen wordt kennis vergaard over voedselproductie en -beschikbaarheid, economische impact en werkgelegenheid in de sector alsook over voedingspraktijken in de gemeenschappen op de eilanden. Door deze dataverzameling wordt een beeld verkregen van de weerbaarheid op de drie eilanden inzake de voedselketen en het daaraan gekoppelde potentieel voor economische diversificatie.

Door middel van dit persbericht wordt bekendheid gegeven aan dit omvangrijk onderzoeksproject van ZonMw, naar de impact van COVID19 op de voedselzekerheid van de eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Tevens wordt door de uitvoerders van het project erop gewezen dat de input en feedback nodig zijn van zowel, experts, leaders of industry, importeurs, supermarktketens, boeren en burgers.

De verwachting wordt uitgesproken dat door het persbericht de interesse, bereidwilligheid en samenwerking wordt vergroot met genoemde stakeholders, zodat het mogelijk wordt om op de drie eilanden een beter inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken en toekomstige mogelijkheden om onze voedselzekerheid te versterken.

Als resultaat van het onderzoek zullen er door de uitvoerders van het project, op de drie eilanden (intereilandelijke) seminars worden georganiseerd, en zullen diverse relevante publicaties het licht zien met daarin de verwerking van de onderzoeksresultaten.

Op 31 mei zal een eerste virtuele intereilandelijk seminar plaatsvinden, waarbij vanuit de drie eilanden stakeholders, geïnteresseerden, het algemene publiek, kennis kunnen nemen van dit voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten zeer belangrijke project.

