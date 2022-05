NEDERLANDS LANDSKAMPIOEN AJAX MET KAMPIOENSSCHAAL OP BEZOEK BIJ TUI CURAÇAO 

Willemstad/Rijswijk, 20 mei 2022 – Een deel van de selectie van Ajax heeft vandaag een bezoek gebracht aan het TUI hoofdkantoor op Curaçao. TUI medewerkers en hun familie kregen de gelegenheid om met de kampioensschaal, die met de kersverse kampioen is meegereisd, op de foto te gaan.

Travel Partner

Het bezoek is een uniek moment in het kader van de samenwerking tussen TUI en Ajax. TUI is sinds 2014 de officiële Travel Partner van Ajax en brengt het team, sponsors en business members naar alle officiële wedstrijden en trainingskampen in binnen- en buitenland. Ook organiseren de partners gezamenlijk wereldwijde camps en clinics, waarbij fans de trainingsaanpak van Ajax kunnen ervaren.

Warm welkom

Ajax werd op 12 mei 2022 officieel landskampioen van Nederland en verblijft momenteel op Curaçao. Op het moment dat de Ajax-delegatie landde stonden er tientallen enthousiaste TUI medewerkers met spandoek klaar om als officiële partner de kampioenen een warm welkom te bezorgen. Naast het genieten van alles wat Curaçao te bieden heeft, geeft Ajax gedurende haar bezoek een aantal voetbalclinics en speelt vanavond een vriendschappelijk wedstrijd tegen het Curaçaos elftal.

