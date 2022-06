Durante conferencia di Prensa drs. Raymond Hernandez Hefe di Servicio di ANA: Archivo Nacional di Aruba hunto cu Ministerio di Finansa y Cultura ta organisa Siman di Archivo Archivo y conservacion di materialnan historico ta pa henter comunidad

ORANJESTAD – Durante di e conferencia di prensa Hefe di Servicio di Archivo Nacional, drs. Raymond Hernandez, a elabora riba e “Siman di Archivo” cu lo wordo teni otro siman cuminsando for di 6 te cu 11 di juni. E aña aki, den cooperacion cu Ministerio di Finansa y Cultura a opta pa organisa e siman aki, pa asina pone e trabou y importancia di un archivo y conservacion di materialnan historico, no pa Archivo Nacional so, sino pa henter un comunidad.

Desde 2007 Nacionnan Uni a declara 9 di juni, Dia Internacional di Archivo, fecha riba cua e organisacion mundial di archivonan, International Council on Archives (ICA), a keda lanta. E ultimo añanan ICA a bin ta fomenta pa archivonan rond di mundo no solamente percura pa actividadnan riba e fecha menciona, sino pa tene un siman di actividad, dedica na archivonan y trabou di archivo. E aña aki a scoge tambe pa pone central como tema dor di ICA, cu “Archivo ta Nos”. Esaki di un banda reflehando e trabou di personanan cu ta traha den e mundo di archivo y informacion, pero tambe riba e comunidad den su totalidad, ya cu archivonan ta conta e storia di un colectividad.

Pesey tambe Hefe di Servicio Archivonan Nacional di Aruba drs. Hernandez ta mira e corelacion di loke ICA ta pidi pa fomenta durante e siman, cu e campaña cu awe a wordo presenta y cu lo ta on pa e siguiente 6 simannan.

Siman di Archivo

E siman di archivo ta programa pa cuminsa dialuna 6 di juni, por medio di un apertura oficial di e siman den presencia di nos Minister Presidente sra. Evelyn Wever-Croes y minister encarga cu Archivo Nacional sra. Xiomara Maduro. E apertura lo ta uno simbolico unda cu e organisacion FUNARI lo ta bishitando tambe Archivo Nacional pa mira e exposicion “Aruba, den Mashin di Tempo”. Diamars di 7 di juni lo bay tin bishita di klas 6 di un scol basico cu lo haya tambe un recorido na archivo. Diaranzon dia 8 di juni lo tin un Webinar, sigui pa diahuebs dia 9 di juni pa e actividad special na ANA relaciona cu “Dia Internacional di Archivo” y tambe pa pone poco mas di enfasis riba e campaña pa trece materialnan historico na archivo. Diabierna di 10 di juni lo tin un sesion special di informacion pa hefenan di servicio y demas instancianan (semi)gubernamental, pa asina pone enfasis riba e importancia di un bon maneho di informacion den e era digital. E siman lo clausura diasabra 11 di juni, cu un actividad special na ANA den forma di un “Opendag”, unda cu nos pueblo por bin y trece documento of materialnan historico na ANA y na mes momento tin e oportunidad pa bishita e exposicion cu ta andando.

Maneho di Informacion digital

Sr. Hernandez a mustra mas aleu, cu nos mester ta mas consciente con ta anda cu nos informacion y cu nos tin di percura, pa den cua forma cu esaki ta, e wordo conserva pa henter nos comunidad y tambe pa futuro generacionnan. Den e rumbo di esaki tambe Sr. Edric Croes, hefe di Conservacion y Maneho di Archivonan na ANA a mustra cu nos mester ta consciente con nos ta trata nos informacionnan digital cu nos ta creando awendia y na unda cu ta un reto pa archivonan den futuro percura na salbaguardia e informacion digital. Un bon maneho di informacion digital ta hopi importante den era digital cu nos ta aden caba.

Gradicimento

ANA a gradici di biaha tambe tur esnan cu a pone nan mes disponibel pa promove e campaña pa trece materialnan historico na ANA, di cual esakinan ta historiador y escritor sr. Dufi Kock, docente y investigador sra. Yolanda Richardson, archivista na Corte Comun sra. Sulai Statia-Croese, presidente di fundacion Amigonan di Archivo sra. Nilda Koolman, historiador y investigador sr. Dr. Adi Martis y di UNESCO y Biblioteca Nacional sr. Peter Scholing.

