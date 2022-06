De Kustwacht Caribisch Gebied kreeg recent een melding dat de tanker CETUS op zee in nood was en dat de bemanning het schip moest verlaten. Het patrouillevliegtuig van de Kustwacht is direct door het Rescue and Coordination Center (RCC) naar de opgegeven locatie gedirigeerd om poolshoogte te nemen. Eenmaal op de locatie, ongeveer 160 mijl noordwesten van Curaçao, zag de bemanning van het Dash vliegtuig dat de personen in het water op ‘fenders’ dreven en hun tanker genaamd CETUS gezonken was. Hierop heeft het Dash vliegtuig twee opblaasbare reddingsvlotten uit het vliegtuig gedropt voor de 14 drenkelingen en een hond. De drenkelingen gingen snel aan boord van de twee reddingsvlotten zitten, in afwachting van hulp dat onderweg was. Om beide reddingsvlotten in de gaten te houden en de veiligheid van de drenkelingen te waarborgen heeft het RCC een tweede patrouillevliegtuig van de Kustwacht naar de locatie gedirigeerd om op zee te assisteren. De helikopter van de kustwacht cutter van de USCG, Thetis heeft ook gedurende deze reddingsactie naar de drenkelingen van de CETUS op zee helpen zoeken.