Sekretario di Trabou pa Korsou Jonathan Symor

Gobièrnu di Kòrsou ta hasi kirikintèr wanta sèn di 5 rusiano. Mientras Hulanda a laba man!

Sekretario di TPK Sr. Jonathan Symor ta señalá un problema serio ku ela tuma nota di dje, riba página digital di “Curacao.nu” riba dia 2 di yüni 2022.

Riba e página nos a lesa ku gobièrnu di Kòrsou a wanta 43 mion dollar. E suma aki ta representá propiedatnan di 5 rusiano, ku ta riba e lista di sanshon di Union Eropeo.

Tambe nos a tuma nota ku e minister di relashonan di eksterior di Hulanda, Wopke Hoekstra, a hala Hulanda leu for di e asunto aki. E ta bisa ku Aruba, Kòrsou i St. Maarten ta obligá na sigui òf hasi tur sanshon ku Union Eropeo dikta, anto implementashon i aplikashon di un sanshon no tin nada di haber ku relashon di Reino Hulandes. Pues ku otro palabra, ta Kòrsou mes a disidí di hasi esaki. Tambe minister Hoekstra ta enfatisá ku Hulanda no tin outoridat hudisial pa kontrolá ku e 3 islanan aki ta kumpli ku e sanshon, pero e informashon ta wòrdu kompartí kolegialmente ku Den Haag.

TPK a manda kartanan pa MinPres. Sr. Gilmar Pisas i MinFin Sr. Silvania puntrando ku e sanshon aki tin algu di haber ku e guerra entre Rusia ku Ukrania. Ta manera ku nos no a siña for di e fayo ku nos a hasi ku Venezuela. Tambe TPK sa ku Kòrsou no ta partner direkto ku Union Eropeo. Dikon nos ta obligá na sigui sanshon diktá dor di UE?

Tambe manera e minister Hoekstra a bisa, ku nan no tin ningun outoridat hudisial riba e 3 islanan pa hasi kòntròl, nos ke korda gabinete Pisas riba e punto aki.

TPK ta spera ku por haña un kontesta i aklarashon riba e puntonan ariba menshoná paso mester mantené Kòrsou komo zona di pas!

