PKF Aruba y Impact Hub Aruba ta Organisa Business Seminar E importancia di Valuacion y Sostenibilidad Corporativo pa empresanan na Aruba: “Kiko Realmente Ta Balor di Bo Empresa?”

ORANJESTAD | Recientemente PKF Aruba a tene un conferencia di prensa encuanto nan prome seminario “What’s Your Company Really Worth?” conhuntamente cu Impact Hub Aruba. Balor di un empresa ta un topico sumamente interesante den seno di “Entrepreneurship” y den mundo empresarial, unda expertonan den e industria financiero ta amplia riba kico realmente ta e balor di un empresa. E seminario a wordo diseña den un formato exclusivo pa asina brinda participantenan informacionnan mas practico y relevante pa sea un start-up, entrepreneur of pa companianan ya caba estableci.

Oradonan distingui na e evento aki ta inclui e conosido accountants; Sr. Edsel Lopez, Managing Partner di PKF Aruba, conhuntamente cu Herbert van Elferen, Partner na PKF Aruba. Nan lo ta e expertonan cu lo elabora riba e aspectonan crucial cu doñonan di compania, of professionalnan financiero mester aplica pa ehecuta un valuacion di un compania na un manera mas holistico posibel. Sigur dos experto na Aruba cu 60 aña di experencia combina entre nan, y cu ta wordo considera lider den e industria di “Accountancy, Consultancy, Auditing, Corporate Finance y Internal auditing”. PKF Aruba, ta e prome “Financial Consulting firm” estilo boutique aki na Aruba. PKF ta renombra mundialmente, y PKF Aruba ta prome den Caribe cu a wordo funda na Juli 2023, cu servicionan financiero inovativo pa e mercado di Aruba y Caribe Hulandes.

Un otro topico relevante cu tin un posicion prominente den maneho di un compania, ta “Corporate Sustainability” y den ki manera un “business model” tradicional por wordo transforma pa uno mas sostenibel, creando balor y impacto positivo pa e compania, trahador, economia, sociedad y nos isla. E topico aki lo wordo presenta pa Co-founder y General Manager di Impact Hub Aruba, Sra. Mary-Ann Falconi. Impact Hub Aruba, ta forma parti di un organisacion global, cu mas di 115 Impact Hub rond di mundo, y a wordo funda na Juni 2022. Como un fundacion non-profit, Impact Hub Aruba tin como meta pa sostene y guia entrepreneurship na Aruba y aporta na un economia local mas sostenibel segun un maneho basa riba principionan di “Sustainable Development Goals”.

E seminario lo tuma lugar dia 24 di November 2023 for di 10:30 AM te cu 12:00 PM na Impact Hub Aruba, situa na Weststraat 2, Harbour House.

Nos ta extende un invitacion na tur entrepreneurs, doñonan di empresa, profesionalnan financiero pa ta parti di e business seminar aki. E seminario aki lo juda abo saca afo e secretonan di valuacion di bo empresa.

Bo ta curioso pa sa tocante e balor real di bo empresa? Bo tin interes pa sa con pa hisa e balor di bo empresa aki na Aruba y kiko por baha e balor di bo empresa? Registra awor riba nos website: https://pkf-aruba.com/events/whats-your-company-really-worth/ of tuma contacto cu Ruthmila Steward na +297 6990990 of via email ruthmila.steward@pkf-aruba.com. Mirando e formato di e seminario ta uno exclusivo, cupo ta limita. Costo di registracion ta USD 70.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket