Notisia di polis di djárason 8 di yüni te ku djabièrnè 10 di yüni 2022/Politieberichten van woensdag 8 juni tot en met 10 juni 2022

Notisia di polis di djárason 8 di yüni te ku djabièrnè 10 di yüni 2022

Kaso di bringamentu ku herido

Riba djaweps 9 di yüni sentral di polis a risibí notifikahon tokante un kaso di bringamentu na un restorant situá na Kaya Korona. Na yegada di patruya a topa ku un hòmber benta abou ku un kap na su kabes. Ambulans a hiba e hòmber hospital pa tratamentu médiko. E hòmber a deklará ku tres hòmber a atak’é di kua un a dal’é ku un bòter di serbes i un otro a dal’é ku un bate. Ta investigando e kaso.

A konfiská ‘crosser’

Alrededor di 7 or di anochi riba 9 di yüni sentral di polis a para shofùr di un crosser riba Kaya Monseigneur Nieuwindt komo ku e no tabatin hèlm bisti. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabatin niun otro dokumentu huntu kuné. A konfiská e ‘crosser’.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 8 juni tot en met 10 juni 2022

Vechtpartij met gewonde

Op donderdag 9 juni kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij bij een restaurant aan de Kaya Korona. Bij aankomst van de patrouille werd een man met een kap wond aan zijn hoofd op de grond aangetroffen. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De man verklaarde dat hij opeens door drie mannen werd aangevallen, waarvan één hem met een bierfles tegen zijn hoofd sloeg en een ander met een honkbalknuppel. De zaak wordt onderzocht.

Crosser in beslag genomen

Omstreeks 19:00 uur op donderdag 9 juni werd de bestuurder van een crosser gestopt op de Kaya Monseigneur Nieuwindt omdat hij geen helm droeg. Bij nadere controle bleek dat hij ook geen andere bescheiden bij zich had. De crosser werd in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

