TUI KORSOU TA BUSKANDO ‘CABIN ATTENDANTS’ LOKAL

Willemstan/Rijswijk, 10 di yüni 2022- TUI ta buskando 24 ‘cabin attendants’ nobo. Nan lo wòrdu rekrutá lokal i nan lo wòrdu en gran parti usá riba e ruta di Kòrsou, Aruba i Boneiru-Amsterdam, ku Kòrsou komo base.Durante ocho siman nan lo sigui un training i despues nan lo por kuminsá traha mesora.

TUI ta haña importante pa pasaheronan sinti nan mes konfortabel na bordo. Un elemento importante pa logra esaki ta ku e pasaheronan por wòrdu yudá na nan propio lenga. Esaki ta e motibu pa kual TUI ta buskando ‘cabin attendants’ Kurasoleño ku ta multilingual. Pasaheronan ta apresia masha ku nan por komuniká den nan propio idioma. Rick van der Pluijm, kabesante di TUI Dutch Caribbean i Surnam: ” Tur dia nos ta risibí solisitut di personanan ku tin e deseo di traha komo ‘cabin attendants’ riba e ruta aki. Awor aki nos por kumpli ku e deseo ey, paso nos ta buskando èkstra koleganan ku e meta aki. Na e momentu aki nos tin 19 ‘cabin attendants’ i nos ke amplia e kantidat aki ku 24 mas.”

Despues di atkerí e reenfuerso aki TUI ta planiá pa pone 2 kolega multilingual na bordo di kada un di su 13 buelonan semanal. Ku adishon di e 24 koleganan nobo aki, lo bai tin 185 empleado trahando serka e kompania di biahe aki na Kòrsou, repartí entre e ofisina prinsipal, ‘cabin crew’ i e tiendanan di TUI. Pa mas informashon tokante e vakatura i solisitut, chèk e wèpsait TUI.cw.

TUI CURAÇAO ZOEKT LOKALE CABIN ATTENDANTS

Willemstad/Rijswijk, 10 juni 2022 – TUI zoekt 24 nieuwe cabin attendants. Zij worden lokaal gerekruteerd en zullen voornamelijk op de route Curaçao, Aruba en Bonaire – Amsterdam ingezet worden met Curaçao als thuisbasis. Zij krijgen een acht weken durende training en kunnen daarna direct aan de slag.

TUI vindt het belangrijk dat de reizigers zich op hun gemak voelen aan boord. Een belangrijk element daarbij is dat we je in je eigen taal kunnen helpen. Daarom is TUI op zoek naar meertalige cabin attendants van Curaçao die de reizigers ook in Papiamento te woord kunnen staan. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gasten aan boord van de vluchten.

Rick van der Pluijm, Head of Dutch Caribbean en Suriname: “Wij krijgen dagelijks open sollicitaties binnen van mensen die graag als cabin attendant aan de slag willen bij TUI en met veel plezier op deze route willen werken. Aan die wens kunnen we nu tegemoet komen omdat we extra collega’s aan het werven zijn. Op dit moment hebben we al 19 Curaçaose cabin attendants in dienst en dat breiden we graag uit met nog eens 24 cabin attendants.”

TUI zal na deze versterking op elke van de 13 wekelijkse vluchten twee Papiamentstalige crewleden aan boord hebben. Met deze 24 nieuwe collega’s werken er in totaal 185 medewerkers bij de reisorganisatie op Curaçao, verdeeld over het hoofdkantoor, cabin crew en de TUI winkels.

Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure is te vinden op tui.cw.

