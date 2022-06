Kustwacht vindt 3 pakketten op Klein Bonaire

12 juni 2022, kwam een verzoek bij het Maritieme Operations Center (MOC) van de kustwacht binnen van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) op Bonaire om na te gaan of een bekende boot die gisteren vanuit Lac baai was vertrokken, naar Curaçao was gegaan of naar de Aves eilanden.

Het MOC kon later bevestigen dat de boot inderdaad op Curacao is geweest en nu op weg was richting Klein Bonaire. De boot is door de samenwerkingsteam onderschept en gecontroleerd. Behalve een kleine hoeveelheid hasj, voor eigen gebruik, is er niks anders aan boord gevonden. De multidisciplinaire team heeft een zoekactie in het water en op Klein Bonaire uitgevoerd. Daarbij hebben zijn enkele voorwerpen gevonden. De zaak is nu in onderzoek.

De MMHB is een samenwerkingsverband tussen de Kustwacht, Douane, KMar Bonaire , KPCN, OM en de OLB.