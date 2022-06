ICONS su ‘Amor Real’ tei pa keda

WILLEMSTAD/ E siman a habri ku notisia alentador pa ICONS, ku durante di e ultimo simannan aki tabata den korte ku Brian Dekkers. Maneho di ICONS a warda te na e momentu aki pa komuniká ku su fanátikonan di manera ku por a laga e proseso kana den tur trankilidat. Di akuerdo ICONS, nan ta lamentá masha ku e kosnan mester a yega asina leu ku mester a bai korte, ya ku ICONS a trata Brian semper bon i a kumpli bou di tur sirkunstansia. Segun maneho di ICONS, e kosnan no mester a bai dje leu aki. Tin bes, un bon kombersashon i entendimentu ta muchu mas mihó. Orguyo ta un mal aliado ora ta buska solushon. Apesar ku ICONS no a kometé niun infrakshon, tòg a purba di yega na solushonnan kreativo den korte, sinembargo Brian no tabata dispuesto. Tabata komosifuera no tabata ke pa e kansion tin eksistensia. Algu, ku maneho di e banda no por a komprondé. Manera semper ICONS a hasi un invershon hopi grandi pa ilustrá e kansion ku un video-clip.

Den e ‘vonnis’ di korte den promé instansia fechá 20 di yüni, 2022 hues ta rechasá tur 6 kontra-demanda di Brian i ta indiká ku Brian ta keda prohibí di blòk ‘Amor Real’ riba YouTube òf kualke otro plataforma digital den perpetuo. Ademas, korte ta dikta ku si Brian faya ku esaki e lo por risibi un but di NAf. 5,000 -kada bes ku e hasi esaki- ku un máksimo di NAf 50,000. Di otro un banda korte ta pidi pa ICONS agregá Brian komo ko-outor na ‘Amor Real’, kual a keda hasí kaba. Banda di esaki, ICONS no tin niun otro obligashon ku Brian. Kada partido mester kubri su mesun gastunan di korte.

Pa CaTiPa, e desishon di hues ta papia palabra klá; no tin plagio! No tin kuestion ku a ‘kopia’ nada di Brian. E areglistanan legítimo di e piesa ‘Amor Real’, esta Jonathan ‘CAtan’ Carolina, Derrel ‘TIti’ de Palm i Raëve ‘PAlo’ Rog ta kontentu ku e desishon di hues ta konfirmá loke for di un prinsipio nan a bisa.

Entretantu ‘Amor Real’ a keda pone bèk dor di YouTube mes demostrando ku di parti di ICONS no tabatin infrakshon. Esnan ku konosé e polítika i norma di YouTube sa ku ‘copyright’ ta sagrado pa e plataforma. Awe ‘Amor Real’ tin 68k views riba KJ74 Entertainment i 50k views riba Decoded. Di akuerdo ku maneho di banda, esakinan lo tabata konsiderablemente mas, si no tabata pa e ‘blòk’ ilegítimo ku Brian a pone riba e kansion. ‘Amor Real’ ta den tòp di popularidat i por wòrdu konsiderá komo un di e kansionnan mas solisitá di momentu. ICONS ta gradisí su fanátikonan pa e sosten, i pa semper kere den e bon produkto di e banda. Good Vibes Only!

Share on: WhatsApp