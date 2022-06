Desvelo di billboard durante Happy Hour eksitoso Parib’i Kas di PAR

Djasabra durante un Parib’i Kas ekstraordinario lider polítiko di PAR sr Quincy Girigorie a desvelá e billboard nobo na sede di PAR.

E la hasi esaki rondoná di e famia di PAR, famia, miembronan di frakshon huntu ku vários persona invitá i simpatisante di PAR. Parib’i Kas ta un happy hour mensual den kual konekshon i e ambiente di ‘huntu’ ta para sentral.

E oportunidat perfekto pa kompartí e momento importante i positivo aki. E parti ofisial a wòrdu habri dor di presidente di PAR sr Eugene Rhuggenaath. Den su spich e la enfoká riba liderazgo i vishon di partido pa futuro. Tambe riba Quincy komo persona i e kalidatnan ku e la rekonosé den Quincy 15 aña pasa durante un debate.

“Ku Quincy na timon PAR tin un futuro briante i Kòrsou huntu kuné sigur sigur” den su mes palabranan.

Despues di desvelo di e billboard e lider polítiko a dirigí algun palabra. Den su spich e lider polítiko nobo a para ketu na e reto nobo i su vishon pa Kòrsou. El a splika esnan presente, ku e no ta deskonosí ku atversidat i trabou duru, esaki ta e historia di su propio bida. Su lema nobo “Ban konstruí awe e Kòrsou pa futuro” ta un yamada na tur ku ta sintié.

E momento históriko e la kompartí huntu ku su esposa i 2 yunan.

E ambiente e anochi tabata un hopi positivo i alegre. Despues di e parti ofisial a sigui pa órden di dia esta; Músika alegre, un wega di dominó, diskushon polítiko sano i hopi harimentu ku ya a bira e kustumber durante nos Parib’i Kas ku nos a bini ta organisá tur fin di luna.

Spich Quincy Girigorie durante desvelo di billboard na sede

Famia di PAR, amigu i konosínan, bonochi,

P’ami ta un plaser di por ta para aki na un momentu sumamente spesial. Mi ta konsiente ku dia 9 di aprel ofisialmente nos tabatin e traspaso di liderazgo polítiko di Partido durante di un Fundraising Dinner. Sinembargo p’ami ta hopi importante pa nos selebrá esaki huntu ku e Famia Grandi di PAR, esta nos miembro i simpatisantenan, ya ku vários di nan no por tabata presente na e Fundraising Dinner.

Awe pues, ta nos dia!

Na promé lugá mi ke asentuá un biaha mas ki honor ta p’ami ku mi por ta para aki komo Lider Polítiko di PAR. Mi ta hopi konsiente ku mi tin sapatunan hopi grandi di yena. Kada un Lider Polítiko di PAR tabata unu!

Kuminsando na e fundadó di Partido,

– èks promé Minister di Antia, Miguel Pourier q.e.p.d., siguí pa

– èks Minister Presidènt di Antia, sr Etienne Ijs. Despues

– èks Minister Presidènt di Antia, sra Emmely de Jong Elhage.

– Sra Zita Jesus-Leito, èks Diputado di asuntunan General, èks Minister di Salú, èks Minister di Tráfiko, Transporte i Telekomunikashon, i por último

– Èks Promé Minister di Kòrsou, sr Eugene Rhuggenaath,

Manera boso por a skucha, ta un lista di “Peso, di Taya”. Awe mi ta konfia, ku boso sosten, mi por sigui e tradishon di lidernan di PAR ku tei pa sirbi Pais den funshonnan klave.

Konsiente di esaki, mi a pensa hopi promé ku mi a bisa si na e reto. Remarkabel ta, ku nunka mi a soña di ta pará aki. Pero kunbiní mi a bisa si?

Na fin di 2016, mi kurason a kuminsá bati duru bèk pa duna un aporte na mi pais. Promé ku esei, mi a focus riba desaroyá mi karera profeshonal i mi famia.

Momentu ku Eugene a aserká mi pa subi lista na 2017, mi a bisé nò ku duda. Maske mi ker a duna un man, mi no tabata sinti mi kla ainda. Di dos biaha ku el a aserká mi pa sirbi pais komo Minister di Hustisia, mi no por a bisa nò. Mi konvikshon tabata, ku si Dios a bendishoná mi ku e inteligensia, talento i abilidatnan pa sirbi mi pais, mi NO por keda skonde patras mas. Mi tin ku sali dilanti i duna un man.

Dikon aseptá liderazgo polítiko di PAR i nèt na e momentu aki di historia?

Mi ta kere nos tur ta konsiente ku nos pais NO ta pasando den su mihó momentunan. No solamente Covid a mustra nos ku nos tin problemanan sosial i ekonómiko profundo, pero tambe nos pais ta buskando un identidat i un direkshon.

Nos problemanan ta profundo i solushoná nan lo rekerí trabou duru i dedikashon. Ami NO ta kere den “quick fixes”, solushon lihé lihé. Ta e mentalidat di “kos lihé” ei, tin no kaminda nos ta awe. Wak e bululú di 12.5%, vakantiegeld of lumpsum. Primintí ta fásil, trabou duru pa logra ta difísil.

Sinembargo mi no tin miedu di trabou duru i sakrifisio. Ta di einan mi a bini. Mi mama a traha for di su 17 aña den Vreughdenhil supermarket, Mi tata tabata un di e di trahadónan ku a traha mas ku 13 aña via di kontratista pa Dòk. Traha tur dia sin tuma ni un dia liber. Paso dia ku no traha, no tin sèn.

Pero e eksperensia ei a siña mi tambe, ku no tin logro sin lucha. Bida a siña mi, ku si bo tin kualke talento i abilidat, bo traha duru i desaroy’é, bo TA logra.

Mi no tin miedu di atversidat. Nada no tabata fásil den mi bida. Atversidat a siña mi di traha duru pa delaster un kos ku mi tin. Atversidat no ta kibra hende. E ta saka “de lo mehor” di bo i hasi bo mas fuerte. Un biaha mas: bida a siña mi, ku si bo tin kualke talento i abilidat, bo traha duru i desaroy’é, bo TA logra.

P’esei ami ta kere den Kòrsou. Paso apesar di nos reto i atversidatnan, nos ta e pais ku mas pelotero profeshonal pa 100.000 habitante na mundu. Pronto nos lo tin mas futbolista profeshonal riba nivel mundial ku paisnan manera Venezuela i Jamaica. Nos tin músikonan riba nivel mundial i dòkternan lider den desaroyo di salú.

Dikon mi ta kere den Kòrsou, paso nos ta un pueblo pekuliar i kan kan di talento. Kan kan di potensial, no solamente den deporte.

Nos ta un pueblo trahadó, un pueblo ku Fe, ku ta sakrifiká i yuda nos próhimo. Un krísis manera Covid a demostrá esei.

Nos atversidat di mas grandi p’ami, ta nos falta di union i direkshon. Muchu fásil nos ta keda kai den wega di “nan kontra nos”, i ta kita nos bista for di nos meta grandi komo pais i skohe pa mira solamente nos propio metanan personal.

P’esei e yabi pa konstruí e Kòrsou di futuro ta den nos mes man. Ami, abo, nos tur.

PAR ta kere den responsabilidat propio. No simplemente puntra kiko bo pais tin p’abo. Pero karga bo propio responsabilidat, traha duru i abo lo duna bo pais.

Ami ta kere den Kòrsou, mi ta kere den mi yunan. Ora mi mira nan, mi ta mira muchanan kan kan di potensial, ku ta MI responsabilidat pa forma, pa nan por logra tur loke nan ta deseá.

Ta mi responsabilidat pa sòru pa un enseñansa fuerte, pa nan por desaroyá nan mes. Ta mi responsabilidat pa sòru pa un ekonomia pa nan por gana na pan di kada dia mayan. Ta mi responsabilidat, siña nan norma i balornan haltu, pa nan gana sèn ku sodó di nan frenta i ku ta nan deber pa yuda esun den nesesidat.

Nan ta bisa ku kambio ta kuminsá ku 1 loko. Pero bo sa kiko ta prèt?

Mi SA bo abo tambe ta kere meskos ku’mi. Mi sa ku abo ta MES loko ku’mi.

P’esei mi ke invitá bo, pa maske kuantu kontratempu, aseptá e reto ku’mi.

Aseptá pa duna BO granito AWE, pa konstruí e Kòrsou di futuro. Si nos hasié awe, bida a siña mi ku nos lo kosechá mayan.

MI TA KERE DEN BO. MI TA KERE DEN KORSOU!

Djòin mi awe, pa konstruí e Kòrsou di mayan!

Pa pregunta of entrevista tuma kontakto ku Sr Quincy Girigorie -> Telefòn: +5999 5274553

