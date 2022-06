E di kuater edishon di e “Vierlandenoverleg” relashoná ku Salú Públiko na Aruba a sera eksitosamente. Palabrashonnan nobo a keda hasí pa mehorá kuido di salú den Karibe Hulandes

Oranjestad, Aruba 24 yüni 2022,

Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda a traha hopi intensivo huntu pa enfrentá e pandemia di Corona na e mihó manera posibel den Karibe. E eksperensia den e temporada di krísis a mustra nos bon kla kon importante ta pa tin un bon koperashon pa mehorá e atenshon médiko pa e residentenan di e parti Karibense di Reino. E kuater paisnan e siman aki na Aruba a hasi palabrashonnan pa tuma pasonan nobo den e próksimo periodo. Algun di e palabrashonnan ku a wòrdu hasí ta riba mehorashon di preparashon pa un pandemia den region di Karibe, e koperashon ku tin den situashon di krísis manera por ehèmpel orkan, maneho di prevenshon, manera kombatí e problemátika di sobre peso i tambe un mihó koperashon hospitalario pa e kalidat di kuido por wòrdu mehorá i por ehèmpel e personal di enfermeria por risibí nan entrenamentu konhuntamente.



Representantenan di ministerio di Salú di Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda i representantenan di e vèlt di salú a reuní na Aruba den e siman di 20 di yüni pa e di kuater reunion di e kuater paisnan. E paisnan a konstatá ku tin similaridat i diferensianan den e sistema di salú i tin mas posibilidat pa traha huntu pa di e manera aki fortalesé e atenshon médiko den e parti Karibense di Reino.

A papia di e siguiente tópikonan: Implementashon di e “International Heath Regulations”, preparashon pa pandemia, koperashon den krísis i kalamidat, legislashon den salú mental, prevenshon, struktura di kalidat i akreditashon pa profeshonalnan den kuido i institushon, entrenamentu i edukashon den kuido i e koperashon entre e hospitalnan den forma di Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA).

Koperashonnan mas intensivo

Vários akshon a keda formulá durante e “Vierlandenoverleg” i diferente grupo di trabou lo wòrdu instituí den e periodo ku ta bini pa duna kontenido na e palabrashonnan ku a keda hasí. E palabrashonnan ku a keda hasí ta: ta bai invertí den un sistema di vigilansia pa monitoriá malesanan kontagioso i malesanan no transmisibel (NCD’s), pa traha huntu riba e akseso pa haña remedi i material médiko den preparashon pa un

pandemia òf kalamidat den region, pa interkambiá konosementu riba intervenshonnan

ku ta promové salú, pa establesé un struktura/ sistema i pa krea un trayekto pa studiantenan di Karibe por kompletá un spesialisashon médiko den henter Reino Hulandes.

Den konteksto di koperashon entre hospitalnan di DCHA, e lo ta posibel pa tin koperashon mas intensivo den otro áreanan ku e mira pa promové efisiensia, kalidat i sostenibilidad di kuido den region. Tópikonan ku tin koperashon lo kontinuá i ekspandé inkluso e kompranan den konhunto, entrenamentunan, preparashon pa pandemia i un organisashon efisiente di e kuido hospitalario riba e islanan.

Entusiasmo i konfiansa

Minister Oduber (Aruba), Minister Pietersz- Janga (Kòrsou), Minister Ottley (Sint Maarten) i Sekretario di Estado Van Ooijen (Hulanda) ta konfidente, motivá i entusiasmá pa ku e kolaborashon entre e paisnan den Reino. E kolaborashon aki lo garantisá ku tur e paisnan Karibense di Reino por ofresé nan komunidat un sistema di salú públiko i kuido médiko mas sostenibel i di mihó kalidat. E próksimo “Vierlandenoverleg” di salú públiko ta planiá den mei 2023.

