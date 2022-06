BOLETIN DI SIKLON TROPIKAL Nr. 3

EFEKTO RIBA KONDISHONNAN LOKAL:

Bientu: Bientunan ku forsa di tormenta tropikal lo supla mainta di djárason esakinan lo persistí te mainta di djaweps. tormenta tropikal mainta di djárason esakinan lo persistí te mainta di djaweps. Loose outside objects may be turned into dangerous projectiles;

Strong winds can create unsafe traveling conditions as it affects the ability to steer a car; Laman: Lo keda brutu durante di mainta di djárason i lo keda asina te mardugá di djaluna. Breakers are likely to damage small craft, if left onshore close to the water line;

Coastal flooding is expected to cause damage to beach facilities. Áwaseru: Periodonan ku de bes en kuando áwaseru fuerte i/òf welek ku bos lo kuminsá durante di mainta di djárason i lo persistí te mainta di djaweps. Heavy rainfall will lead to local flooding and/or landslides over sections of the island;

Frequent cloud to ground lightning can cause damage to electronic equipment and other items.