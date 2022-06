Prome Minister Evelyn Wever-Croes: MI KIER PIDI TUR CIUDADANO PA KEDA TRANKIL Y ATENE NE E REGLANAN

UPDATE Diaranson 5:00 PM:

Manera a wordo anuncia mainta cu den e siguiente oranan lo bay mira e parti mas fuerte di e tropical wave. E centro aworaki ta 80 km pazuid di Corsou y ta ser calcula cu pa 10 pm awe e peor lo por a cuminsa pasa caba. Den e siguiente oranan nos por spera awacero y rafaganan di biento. Y ta alerta tambe cu por tin yobida diahuebs mainta.

Ta mantene tur medida cu a anuncia diaranson mainta. Shelter in place ta drenta vigor 6 awe y ta ked ate 6 am mayan mainta. Esaki no lo wordo prolonga. Esaki kiermeen cu desde mayan nos por bay bek na normalidad. Pa loke ta sectror publico ta mantene e dia di mayan cera y scolnan tambe. Mayan lo reevalua si scolnan mester keda cera diabiena tambe pero esaki ta un decision cu lo tuma wordo mayan.

Keda pendiente pa e siguiente update awe nochi 10 pm. Esaki lo tuma luga door di meteo a traves di TeleAruba y mayan pa 12 pm lo tin un conferencia di prensa pa duna status di e medidanan cu a wordo introduci.

“Mi kier pidi tur ciudadano pa keda trankil y atene na e reglanan. E ta mustrando di ta menos intenso y severo cu nos a pensa na prome instante pero keto bay nos ta tratando di naturalesa. No ban aventura, laga nos keda paden caminda nos ta safe, ban keda positivo. Manera semper nos a bisa durante Covid; This too shall pass. Dios bendiciona tur ciudadano di nos pais”.