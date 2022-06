Kolaborashon Carmabi i Coca-Cola riba tereno di Edukashon di Awa

Míles di alumno di skol avansá ta haña e programa di edukashon “Di awa di berpùt pa awa di bebe’.

Entrante e aña eskolar nobo alumnonan di skol avansá ta haña formashon tokante ekologia lokal. Ademas nan ta haña durante lès un bista di e problemanan lokal i mundial relashoná ku medio ambiente: komo grupo nan ta siña formulá un problema i ku yudansa di un eksperimentu nan por tèst e problema aki. E proseso ta sòru pa e alumnonan haña un bista di nan propio ambiente i bira konsiente di e marka ekológiko ku komo individuo i komo komunidat ta laga atras.

‘Na Coca-Cola nos ta konsiente di nos uso di awa. Durante e proseso di produkshon na Coca-Cola ta fangu tur awa i pone esaki den un tanki. Ora esaki yega un sierto haltura ta mand’é via pipanan i pòmp bou di tera pa Hofi Klein Kwartier. Despues ku purifiká e awa aki ta kanalisá esaki pa e área di Punda. Aya ta muha e palu i matanan ku entre otro e awa ku Coca-Cola’ ta reusá, segun Myrthe George-Verhulst, Marketing and Sustainability Manager. E ta sigui bisa: ‘E presensia di awa ta asina normal ku nos no ta para ketu sufisiente kon esensial i nesesario awa ta pa bida manera nos konosé. P’esei e programa di lès aki ta asina importante i Coca-Cola gustosamente ta duna su aporte na e proyekto aki’.

Cor Hameete, hefe di Edukashon na Carmabi ta agregá: “e programa di edukashon aki ta enserá entre otro nos awa di berpùt. Hopi di nos awanan di riol ta bai laman sin purifikashon i tin un impakto masha grandi riba medio ambiente marítimo.” Kulminashon di e lès ta ku e alumnonan por apliká mesora e teoria den práktika dor di tèst mònster di awa di laman, ku ta bini di diferente lokalidat riba Kòrsou, riba kalidat di awa. Ku e programa aki alumnonan por mira ku loke nos ta hasi riba tera tin influensia riba nos ref di koral.

E programa ta destiná pa e klasnan promé ku eksamen di VSBO, HAVO i VWO. A base di teoria, ku ta hasié bibu dor di mustra diferente video i splikashon personal, ta analisá e problemanan di medio ambiente lokal di nos awa di berpùt. Skolnan ku ta interesá por tuma kontakto via mail ku Carmabi, departamentu di Edukashon na: c.hameete@carmabi.org.

Samenwerking Carmabi en Coca-Cola op gebied van Water-educatie

Duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen het educatie programma aangeboden ‘Van afvalwater naar drinkwater’.

In het nieuwe schooljaar krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs over de lokale ecologie. Tevens krijgen ze tijdens de les inzicht in lokale en mondiale milieuproblemen; leren zij als groep een probleemstelling te formuleren en kunnen deze probleemstelling toetsen met behulp van een experiment. Het proces zorgt dat de leerlingen inzicht krijgen in hun eigen omgeving en bewust worden van de ecologische afdruk die je als individu en als samenleving maakt.

‘Bij Coca-Cola zijn wij ons zeer bewust van ons watergebruik. Tijdens het productieproces bij Coca-Cola wordt al het water opgevangen en verzameld in een tank. Wanneer deze een bepaalde hoogte bereikt heeft, wordt het met behulp van ondergrondse gemalen doorgestuurd naar Hofi Klein Kwartier. Nadat het daar gezuiverd is, wordt het doorgesluisd naar de omgeving van Punda. Daar wordt de bomen en planten van water voorzien dat onder ander afkomstig is van hergebruikt water van Coca-Cola’, aldus Myrthe George-Verhulst, Marketing en Sustainability Manager. Zij vervolgt: ‘De aanwezigheid van water is zo vanzelfsprekend dat we er niet vaak bij stilstaan dat water heel bijzonder is en noodzakelijk voor het leven zoals wij dat kennen. Daarom is dit lesprogramma zo belangrijk en wil Coca-Cola graag haar steun aan dit project leveren’.

Cor Hameete, hoofd Educatie bij Carmabi vult aan: “dit educatieprogramma gaat onder andere over ons afvalwater. Veel van ons rioolwater komt namelijk ongezuiverd in zee en heeft een enorme impact op het marien milieu.” Hoogtepunt van de les is dat de leerlingen de theorie direct kunnen toepassen in de praktijk door zeewatermonsters afkomstig van diverse locaties op Curaçao te testen op de waterkwaliteit. Met dit programma zien de leerlingen dat wat we op het land doen, invloed heeft op ons koraalrif.

Het programma richt zich op de voorexamenklassen van het vsbo, havo en vwo. Aan de hand van theorie dat levendig gemaakt wordt door vele video’s en persoonlijke uitleg, worden lokale milieuproblemen geanalyseerd gericht op ons afvalwater. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met Carmabi, afdeling Educatie door een mailtje te sturen naar: c.hameete@carmabi.org