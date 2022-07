Bijen terug in de Tweede Kamer

Na een periode van afwezigheid keerden de laatste Kamerbewoners, de bijen, terug naar de Tweede Kamer. Imker Pim Lemmers bracht de bijen op donderdag 30 juni naar hun nieuwe plek op het dak van het Kamergebouw.

Imker Pim Lemmers en Kamerlid Dion Graus openen de bijenkast op de nieuwe locatie.

Uit logeren

In verband met de renovatie van het Binnenhof verhuisden Kamerleden, fractiemedewerkers, de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer en pers in het zomerreces van 2021 naar een ander onderkomen. Maar de bijen konden niet meteen meeverhuizen.

Bijen kunnen alleen verhuizen als de oude en nieuwe locatie ver genoeg uit elkaar liggen, anders vliegen ze terug naar hun vertrouwde plekje. Daarom logeerden de parlementaire bijen bijna een jaar lang bij imker Pim Lemmers. Omdat de bijen een paar maanden ergens anders verbleven, zijn ze het Binnenhof vergeten en kunnen ze nu wennen aan hun nieuwe huis.

Bijenmotie

In april 2013 kreeg de Tweede Kamer als eerste parlement ter wereld haar eigen bijenvolk. Aanleiding hiervoor was een aangenomen motie van Kamerlid Dion Graus (PVV) over het plaatsen van bijenkasten op daken van overheidsgebouwen. Meer dan acht jaar zoemden de bijen rond in de binnentuin van de Tweede Kamer aan het Binnenhof.

Graus opende samen met de imker de kast waarna de eerste bijtjes hun nieuwe omgeving konden verkennen.

30.000 bijen

De bijensoort is niet agressief, vrij honkvast en bestaat inmiddels uit dertigduizend bijen. Tijdens hun verblijf bij de imker voltrok zich een troonwisseling: er is een nieuwe koningin. De bijenkast komt nu te staan op een van de dakterrassen van het Kamergebouw.