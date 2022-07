MINISTERIO KONSERNÍ MANEHO DI GOBERNASHON, PLANIFIKASHON I SERVISIO PÚBLIKO DIANAN SPESIAL PA KITA NÒMBER FOR DI REGISTRO NA DEPARTAMENTO DI ASUNTUNAN PÚBLIKO

Willemstad – Asuntunan Públiko (Kranshi) ta reservá dia i ora spesial pa tur siudadano ku ta bai biba den eksterior por kita nan nòmber for di registro. Esaki ta bai ta den e siman di 4 te ku 7 di yüli i tambe riba e dianan di 11 te ku 13 di yüli 2022. E servisio akí ta adishonal banda di e orario normal di tur dia.

Tur aña tin vários siudadano i spesialmente hóbennan ku ta emigrá for di Kòrsou. E aña akí atrobe Kranshi ta habri e espasio dediká na esnan ku ta bandoná nos isla pa un periodo largu i ku mester kita nòmber for di registro di Kòrsou i inskribí na otro kaminda. E servisio èkstra akí ta solamente pa den e periodo anteriormente menshoná. Riba e dianan indiká e orario pa ‘Schrijf uit’, pues kita nòmber, ta di 4’or te 5: 45’or. Pa kita nòmber no mester di sita. Konforme lei na momento ku bo ta bai biba afó mester kita nòmber for di registro denter di 10 dia.

Asuntunan Públiko ta keda hasi su máksimo esfuerso pa sirbi nos komunidat mas mihó posibel.