Biahe di trabou Konseho Insular Boneiru

Durante e siman tras di lomba, for di 27 di yüni te ku 1 di yüli 2022 Konseho Insular a hasi un bishita di trabou na Hulanda.

Dienstreis Eilandsraad Bonaire

De eilandsraad heeft primair deelgenomen aan het Jaarcongres van de Vereniging van de Nederlandse Gemeentes die dit jaar gehouden werd in Hoorn met als thema: ‘Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil’.

Naast het VNG-congres had de eilandsraad diverse afspraken. Een daarvan was het open gesprek met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Van Huffelen, waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen waaronder wijzigingen WolBES, (achterstallige) infrastructuur op het eiland en de stijgende energieprijzen op Bonaire.

De eilandsraad heeft vervolgens ook een technische briefing mogen ontvangen van ambtenaren van BZK inzake de herziening van WolBES en FinBES waarbij stil is gestaan bij de voorlopige wijzigingsvoorstellen en de wensen vanuit de eilandsraad als volksvertegenwoordiger.

Ook heeft de eilandsraad een bezoek gebracht aan de Commissie voor Koninkrijksrelaties Eerste Kamer, waarbij onder andere gesproken werd over de aanlegsteiger olieterminal, ontwikkelingen plantage Bolivia, uitdagingen en kansen klimaatverandering/energievoorziening voor het eiland en de eventuele belangenbehartiging van Bonaire in Nederland.

In het programma van de eilandsraad stond verder een bezoek aan de Commissie Tweede Kamer Koninkrijksrelaties gepland waarbij de raadsleden het gehad hebben over de bouwontwikkelingen op Bonaire, de kosten voor kinderopvang, minimumloon op het eiland, goed bestuur en het duurzaam maken van het werk als lid van de eilandsraad. Tevens is er een dankwoord uitgebracht voor alle hulp en financiële steun voor Bonaire tijdens de coronaperiode.

Op de laatste dag had de eilandsraad een bezoek gebracht aan de Raad van State. Tijdens dit gesprek ging het over de onderlinge relaties in de raad, het klimaatvraagstuk voor Bonaire, de verhoging van het aantal eilandsraadsleden en het achterstallige infrastructuur op Bonaire.

Afsluitend hebben de fractieleiders een brainstormsessie gehouden met ambtenaren van BZK over de effectiviteit van het werk als raadslid en de verduurzaming hiervan. De eilandsraad kijkt terug op een geslaagde dienstreis.