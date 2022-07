Notisia di polis di djabièrnè 15 di yüli te ku djárason 20 di yüli 2022 / Politieberichten van vrijdag 15 juli tot en met woensdag 20 juli 2022

Notisia di polis di djabièrnè 15 di yüli te ku djárason 20 di yüli 2022

Aksidente Kaya Internashonal

Alrededor di 5 or di atardi riba djamars 19 di yüli un aksidente entre un pikòp i un outo a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Un outo ku tabata stashoná na man robes di kaminda diripiente a kore subi kaminda ku konsekuensia ku un pikòp ku tabata biniendo a dal den dje. Na promé instante tabata parse ku pia di shofùr di e outo tabata pega den e outo pa kua brantwer tambe a akudí na e sitio. Mas lat a resultá ku esaki no tabata e kaso i personal di ambulans por a saka e shofùr sin problema for di e outo pa a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Aksidente ku ‘crosser’ ku detenshon

Riba djadumingu 17 di yüli a detené un mucha hòmber di inisial S.R.E. di 17 aña di edat na Kaya Finlandia. Patruya a wak e sospechoso ta kore riba un crosser sin un hèlm adekuá i sin plachi number bálido pega patras riba e crosser. E sospechoso a neglishá señalnan pa para i a sigui kore. Na Kaya Finlandia el a baha spit manera kos ku tabata bai para. Na momentu ku e outo di polis a para e sospechoso a buta spit i a kore bai, pero e pèrdè kontrol den un bògt einan mes i a kore drenta mondi. Na momentu ku a pidié pa su dokumentunan ainda e kier a purba kore bai pero a logra detené.

Kiebro riba tereno di konstrukshon na Sabadeco

Riba djasabra 16 di yüli a drenta keho di kiebro den un kònteiner situá riba un tereno di konstrukshon na Sabadeco. Entre djabièrnè 15 i djasabra 16 di yüli deskonosínan a bai ku vários hèrmènt. Bou di esakinan tabatin entre otro:

2x mashin di zag grandi kolo hel di marka Dewalt

2x martin di konstrukshon eléktriko kolo kòrá di marka Milwaukee

4x mashin di bora eléktriko kolo hel di marka Dewalt

1x mashin di bora kolo kòrá di marka Milwaukee

1x skrufdrai eléktriko kolo kòrá di marka Milwaukee

2 skrufdrai chikitu eléktriko kolo hel di marka Dewalt

1x mashin di zag di man kolo bèrdè di marka Makita

1x kòmprèser kolo blou i tambe vários hèrmènt di man.

Ta investigando e kaso.

Entrada hudisial ku tres detenshon

Riba djabièrnè 15 di yüli a hasi un entrada hudisial en konekshon ku e violashon di e Lei di Opio BES, den un kas situá den bario Sabana. Aki a tene tres persona; un hòmber di 46 aña di edat di inisial E.V.O.N., un hòmber di 33 aña di edat di inisial F.G.R.W. i un muhé di 49 aña di edat di inisial V.M.G.N. Durante di e entrada hudisial a konfiská droga. Investigashon den e kaso ta andando.

Kòntròl di tráfiko

Den oranan di mainta riba djabièrnè 15 di yüli a tene kòntròl di tráfiko na dos sitio. E kòntròlnan tabata den kuadro di kòntròl di dokumentunan nesesario, e estado tékniko di vehíkulonan i otro violashonnan di e ordenansa di tráfiko.

E promé kòntròl a tuma lugá na Kaya Korona i e di dos na Kaya Industria. Durante ámbos kòntròl a para i kontrolá un total di 43 vehíkulo, pa kua a duna 18 prosèsferbal. Esaki tabata pa:

6x manehá sin dokumentunan di seguro

5x pa manehá sin reibeweis (bálido)

7x manehá sin faha di seguridat bisti.

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 15 di yüli, a detené un mucha hòmber di inisial L.G.H. di 17 aña di edat na un kas situá na Amboina en konekshon ku insulto di polis den funshon i pa mustra komportashon di manehá peligroso. E sospechoso a purba hui for di polis durante di kua e tabata manehá sin lus i ku velosidat haltu den área habitá. Polis a sigui su tras te na un kas kaminda el a para. Aki a pidié pa su reibeweis i su prueba di seguro kaminda el a insultá e agentenan. E no por a mustra e dokumentunan ku a pidié i a detené.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 15 juli tot en met woensdag 20 juli 2022

Aanrijding Kaya Internashonal

Omstreeks 17:00 uur op dinsdag 19 juli vond een aanrijding tussen een pick-up en een auto plaats op de Kaya Internashonal. Een auto die aan de linkerzijde van de stilstond reed ineens de weg op waardoor een aankomende pick-up ertegenaan botste. In eerste instantie leek het erop dat de bestuurder van de auto bekneld waarop de brandweer gealarmeerd werd. Later bleek het niet om een beknelling te gaan en kon het ambulance personeel de bestuurder uit de auto halen en naar het ziekenhuis brengen voor medische behandeling.

Aanrijding crosser met aanhouding

Op zondag 17 juli werd een 17-jarige jongeman met initialen S.R.E. op de Kaya Finlandia aangehouden. Een patrouille zag de verdachte rijden op crosser met een niet passende helm. De crosser was niet voorzien van een geldige kentekenplaat. Hij negeerde de stoptekens van de politie en reed door. Op de Kaya Finlandia minderde hij vaart alsof hij ging stoppen. Toen de politieauto tot stilstaand kwam, ging de crosser er in volle vaart vandoor maar verloor de macht over het stuur in een bocht waarna hij de struiken in reed. Toen de verdachte gevorderd werd om zijn documenten te tonen probeerde hij alsnog de benen te nemen maar werd aangehouden.

Inbraak bouwterrein Sabadeco

Op zaterdag 16 juli werd aangifte gedaan van inbraak in een container op een bouwterrein in Sabadeco. Onbekenden hebben tussen vrijdag 15 en zaterdag 16 juli ingebroken en hebben verschillende gereedschappen meegenomen. Hieronder, onder andere:

2x grote gele elektrische zaagmachines van het merk Dewalt,

2x rode elektrische boorhamers van het merk Milwaukee,

4x gele elektrische boormachines van het merk Dewalt

1x rode elektrische boormachine van het merk Milwaukee,

1x rode elektrische schroevendraaier van het merk Milwaukee,

2x gele kleine elektrische schroevendraaiers van het merk Dewalt,

1x groene handzaagmachine van het merk Makita,

1x blauwe compressor en diverse handgereedschappen

De zaak is in onderzoek.

Huiszoeking met drie aanhoudingen

Op vrijdag 15 juli werd in een woning aan de wijk Sabana een huiszoeking verricht in het kader van de Opiumwet BES. Hierbij werden drie personen aangehouden; een 46-jarige man met initialen E.V.O.N., een 33-jarige man met initialen F.G.R.W. en een 49-jarige vrouw met initialen V.M.G.N. Tijdens de huiszoeking werd drugs in beslag genomen. Onderzoek in de zaak loopt.

Verkeerscontroles

In de ochtenduren op vrijdag 15 juli werden op twee locaties verkeerscontroles gehouden. De controles waren in het kader van de controle van vereiste documenten, de technische staat van de voertuigen en andere overtredingen van de Wegenverkeersverordening.

De eerste controle vond plaats op de Kaya Korona en de tweede op de Kaya Industria. Hierbij werden in totaal 43 voertuigen gestopt en gecontroleerd waarbij er in totaal 18 processen verbaal werden uitgeschreven. Het waren er:

6x voor het rijden zonder verzekeringsdocumenten

5x voor het rijden zonder (een geldig) rijbewijs

7x voor het rijden zonder autogordel om.

Aanhouding

In de nachtelijke uren vrijdag 15 juli werd een 17-jarige jongeman met initialen L.G.H. bij een woning in Amboina aangehouden wegens belediging van politieambtenaren in functie en voor het vertonen van gevaarlijk rijgedrag. De verdachte probeerde weg te komen van de politie waarbij hij zonder verlichting en op zeer hoge snelheid reed in de bebouwde kom. De politie volgde hem tot bij een woning waar hij stopte. Hier werd hem gevraagd om zijn rijbewijs en verzekeringsbewijs te tonen waarna hij de politie beledigde. Hij kon de gevraagde documenten niet tonen en werd aangehouden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.