Karta pa studiantenan.

Na: Tur studiantenan

Di: Desiree “Daisy” Coffie

Boneiru, 1 di ougùstùs 2021,

Awe boso ta bandoná boso kas, boso famia, boso amistatnan, boso Boneiru en buska di horizontenan nobo na bienestar di boso desaroyo personal. Ora boso subi avion ta nifiká fin di un temporada largu di esfuerso, energia i dedikashon di tur dia ku boso a hinka den boso karera eskolar aki na Boneiru. Sigur ku un sentimentu di gratitut primeramente na boso mayornan, pero tambe na tur e maestro i maestranan ku tur dia di nobo a enkurashá boso pa hasi boso bèst en buska di lo máksimo den boso desaroyo personal ku e meta pa konstruí un base sólido pa boso futuro en buska di prosperidat i felisidat personal. Boso mayornan maestronan i maestranan a duna boso e rais, pero alabes e alanan pa un dia boso bula bai for di e nèshi di kalor, kariño i amor di kas i pa para riba boso mes. E éksito di boso futuro for di awe ta kompletamente den boso mes man. Ta boso a skohe pa un estudio ku lo hiba boso na un nivel mas altu. Ta boso a formulá pa boso mes e meta di boso bida. I ta boso ta konsiente ku nada lo mester stroba boso pa alkansá e meta ku boso a pone boso dilanti. Boso ta bai p’e i punto.

Mi palabranan di enkurashamentu ta salí for di mi kurason komo mama ku tambe a pasa e eksperensia aki ku mi yu, pero tambe ku un dia den mi bida a sali for di e nèshi di kalor, kariño i amor di mi hogar en buska di mi desaroyo personal bandonando pa un temporada mi isla stimá. Mi a logra mi meta personal, pero alabes mi a regresá mi isla natal ku e propósito pa pone mi konosementu, mi eksperensia na servisio di mi komunidat i ku e konosementu i eksperensia aki duna di mi parti pa trata huntu ku otro hasi e diferensia ku tantu nos komunidat mester.

Huntu ku otronan mi tin e privilegio di ta parti di un Boneiru ku ta pará na komienso di un desaroyo totalmente nobo. Un desaroyo di kual su éksito ta dependé primeramente di nos mes. Boso lo ta e generashon ku aki algun aña lo mester regresá pa sigui karga e desaroyo aki i hib’é na un nivel aun mas haltu. Un nivel di desaroyo ku lo ta fundá riba nos norma i balornan, nos kultura i naturalesa outéntiko ku nos ta bendishoná kuné i ku ta hasi nos e isla tur parti di mundu gabá. E tera di solo i suave bientu di un kondukta tur parti di mundu apresiá. I ounke chikí ku su defekto ku nos tur lo sigui stima ariba tur kos.

E mensahe di mi pa boso no ta esun di tur biaha, esta bai i bolbe pasobra bo isla mester di bo. E mensahe ta ku miéntras boso ta preparando boso mes futuro, ami huntu ku sobrá lo mester krea e Boneiru ku ta warda boso ku brasanan habrí i ku lo krea e fasilidatnan nesesario pa boso regreso tin e garantia di ku boso lo por sigui krese riba boso propio isla i mei mei di boso propio komunidat. Garantianan di trabou ku ta kuadra ku boso profeshonalismo, oportunidatnan pa boso por tin boso propio tereno i fasilidat finansiero pa konstruí boso propio hogar i mas ku tur kos e rekonosimentu i rèspèt pa boso dunando boso e partisipashon den e desaroyo di e futuro ku boso lo tin ku konstruí i karga.

Pa e mensahe aki no keda solamente na palabra, mi lo hasi mi esfuerso pa krea un “netwerk” ku boso i e otronan ku ainda no a regresá pa kontinuamente nos ta na altura di tur posibilidatnan ku Boneiru ta brinda boso i boso balor agregá pa Boneiru. E ta eksigí di boso parti tambe un partisipashon aktivo den desaroyo di nos isla, kaminda boso lo ta aktivamente kompartiendo boso konosementu i eksperensianan inovativo ku e mundu grandi ku boso ta bayendo aden ta desaroyá. Boso tambe lo tin e deber pa laga Boneiru tambe partisipá den e desaroyonan ei i no isolá nos for di restu di mundu. Boso kontribushon lo ta indispensabel pa yuda nos alsa kalidat di bida di nos tur aki na Boneiru i no laga ningun hende keda atras. Huntu nos lo por krea un Boneiru próspero, un Boneiru kaminda e prosperidat ta hustu repartí pa nos tur, un Boneiru di un komunidat multikultural, pero kaminda nos lo por konviví ku otro den un forma harmonioso respetando e balornan humano fundamental di libertat, igualdat i fraternidat, konstruí riba e fundeshi di demokrasia i outogobernashon.

Laga e mensahe aki ta alabes un kompromiso ku nos ta sera ku otro i ku nos ta bai p’e. Laga forsa spiritual, sabiduria, perseveransia ta boso guia tur dia di nobo i mi ta konvensí ku éksito den boso kareda personal lo ta garantisá i ku boso lo ta e generashon nobo ku lo karga ku responsabilidat e Boneiru ku nos grandinan a krea pa nos. Pa aweró un bon biahe, un safe flight i te aki algun aña. Biba Boneiru.