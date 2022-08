Wardakosta ta interseptá di kuater, di sinku i di seis transporte di droga

dentro di tres siman

Siman pasá djamars i djárason un boto di patruya Metal Shark di e punto di sosten di Wardakosta

na Aruba, den kolaborashon ku unidatnan di avionnan di Wardakosta, a detené dos boto, durante

kua un total di kasi 500 kg kontrabanda a keda konfiská. Dos Kolombiano, un Venezolano, i dos

Arubiano a keda detené den e kaso aki. E droga i e sospechosonan a keda entregá na e ‘Unidat

kontra Krimen Organisa’ di Kuerpo Polisial di Aruba, ku ta sigui ku investigashon di e kasonan.

Ayera Zr.Ms. Groningen, kual ta nabegando pa Wardakosta Karibe Hulandes, a bolbe intereseptá

un transporte di droga. Esaki a keda hasí pa medio di kordinashon di e Sentro di Operashon

Marítimo (MOC) en koperashon ku e helikòpter i avion di Wardakosta. Durante e akshon aki mas

ku 1000 kg di kontrabanda a keda konfiská i a detené sinku Venezolano. E kontrabanda i e

sospechosonan a keda entregá na Kuerpo Polisial Kòrsou, ku lo sigui ku sobrá investigashon.

Ku e último akshon akí, e konteo di e kasonan di Wardakosta a yega na seis den un lapso di tres

siman. E total kantidat di peso di e kontrabanda ku a konfiská durante e seis akshonnan aki ta

yega na kasi 4000 kilo. E lucha kontra trafikashon di droga ta sosedé den bon koperashon ku

Wardakosta su partnernan lokal klave den e kadena hudisial, manera e diferente kuerponan

polisial di Kòrsou i Aruba, BOT K-9 di KIA, Guarda nos Costa, Douana i Servisionan di

Imigrashon.

Kustwacht onderschept vierde, vijfde en zesde drugstransport binnen drie weken

Een Metal Shark patrouilleboot van het Kustwacht steunpunt Aruba heeft vorige week in

samenwerking met de vliegende eenheden van de Kustwacht twee boten aangehouden waarbij

in totaal ruim 500 kg contrabande in beslag is genomen. Twee Colombianen, een Venezolaan en

twee Arubanen zijn hierbij aangehouden. De drugs en de verdachten zijn overgedragen aan de

‘Unit Georganiseerde Criminaliteit’ van het Korps Politie Aruba (KPA), die de zaak verder

onderzoekt.

Afgelopen donderdag heeft Zr.Ms. Groningen, varende voor de Kustwacht Caribisch gebied, nog

een drugstransport onderschept. Dit werd gedaan door de coördinatie vanuit het Maritieme

Operatie Centrum (MOC) in samenwerking met de kustwachthelikopter en het

kustwachtvliegtuig. Bij deze actie is ruim 1000 kg contrabande in beslag genomen en zijn er vijf

Venezolanen aangehouden. De contrabande en de verdachten zijn overgedragen aan het Korps

Politie Curaçao (KPC) voor verder onderzoek.

Met deze laatste actie komt de teller van onderscheppingen van de Kustwacht op zes te staan

binnen drie weken. Het totaal gewicht aan in beslag genomen contrabande tijdens deze zes acties

komt uit op ruim 4 ton. Drugsbestrijding gebeurt in goede samenwerking met onze lokale

ketenpartners zoals het KPC, KPA, BOT K-9 van de KIA, Guarda nos Costa, Douanes en

immigratiediensten.

La Guardia Costera intercepta un cuarto, quinto y sexto transporte de drogas dentro de

un lapso de tres semanas

El Martes y el Miércoles de la semana pasada, un buque patrullero ‘Metal Shark’ del base de la

Guardia Costera en Aruba, en cooperación con las unidades de vuelo de la Guardia Costera,

detuvo dos buques durante cual detención se encautó un total de por lo ménos 500 kg de

contrabando. Dos Colombianos, un Venezolano y un ciudadano de Aruba fueron detenidos. Las

drogas y los sospechosos fueron transferidos a la Unidad en contra de la Criminalidad

Orgainzada, del Cuerpo Policial de Aruba. Ellos proseguirán con las investigaciones de los casos.

Ayer, del barco de la estación Groningen, navegando para la Guardia Costera del Caribe

Holandés otra vez interceptó un transporte de drogas. Esto se hizo en coordinación desde El

Centro de Operaciónes Marítimas (MOC), en colaboración con el helicóptero y el avión de la

Guardia Costera. Durante esta accción por lo ménos 1000 kg de contrabando fueron encautados.

Y cinco Venezolanos fueron arrestados. El contrabando y los sospechosos fueron transferidos al

Cuerpo Policial de Curazao para continuar con las investigaciones.

Con esta última acción, el contador de las intercepciones de la Guardia Costera, llega a seis,

dentro de un lapso de tres semanas. El total del peso del contrabando encautado durante estas

seis acciones, llega a un total de por lo ménos 4 toneladas. La lucha contra el tráfico de drogas

acontece en estrecha cooperación entre los socios locales en cadena , tal como los diferentes

cuerpos policiales de Aruba y Curazao, el BOT K-9 de la KIA, Guarda nos Costa, las Aduanas y

los Servicios de Imigración.