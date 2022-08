Reinisio buelo direkto Air Canada pa Kòrsou for di Toronto i Montréal

…..entrante 7 di òktober

WILLEMSTAD- 8 di ougùstùs 2022 – Ku plaser Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) ta anunsiá reinisio di Air Canada su buelonan direkto pa Kòrsou. Resientemente e aerolínea a anunsiá su skema di wenter pa Kòrsou kual ta inkluí buelonan direkto for di Toronto i tambe Montréal. Esaki ta nifiká ku mas bishitante for di Canada por bishitá nos pais. Canada ta un merkado importante pa Kòrsou ku sigur ta mustrando potensial pa kresementu.

E skema di wenter di Air Canada ta inisiá 7 di òktober 2022 ku 2 buelo pa siman for di Toronto pa Kòrsou. Entrante 19 di desèmber e buelonan for di Toronto lo keda oumentá na 3 biaha pa siman. Pa loke ta trata Montréal, Air Canada lo start 30 di òktober ku 1 buelo pa siman i lo dòbel esaki na 2 buelo pa siman entrante 22 di desèmber 2022. E skema aki ta nifiká ku mas bishitante for di Canada por bishitá nos pais. Na mes momentu e rutanan aki ta brinda mas opshon di biahe pa nos pueblo lokal.

Turismo di Kòrsou ta riba bon kaminda. Tur esfuerso pa Kòrsou ta mas aksesibel pa turistanan, ta den kolaborashon estrecho ku nos partnernan; Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) i Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) huntu ku aerolíneanan lokal i internashonal.

Air Canada resumes direct flights to Curaçao from Toronto and Montréal

starting October 7

WILLEMSTAD- August 8, 2022 – The Curaçao Tourist Board (CTB) is pleased to announce that Air Canada will resume its direct flights to Curaçao. Recently, the airline announced its winter schedule to Curaçao, which includes direct flights from Toronto and Montréal. This means that more visitors from Canada can now visit our country. Canada is an important market for Curaçao, which is surely showing potential for growth.

The winter schedule of Air Canada starts on October 7, 2022 with 2 flights per week from Toronto to Curaçao. As of December 19, the flights from Toronto will be increased to 3 times per week. With regards to Montréal, Air Canada will start on October 30 with 1 flight per week and will double this to 2 flights per week as of December 22, 2022. This schedule means that more visitors from Canada can visit our island. At the same time, these routes offer more travel options for our local population as well.

Tourism in Curaçao is on a good path towards growth. All efforts to make Curaçao more accessible for tourists is a joint collaboration with our partners; Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) and Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA), together with local and international airlines.