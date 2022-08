 PAR: Petishon Reunion públiko riba e situashon na Kas di Kòrsou.

Situashon di tenshon na kas di Kòrsou

Apresiabel señora Presidente,

For di 15 di febrüari 2022, frakshon di PAR a hasi e petishon pa un reunion di komishon sentral tokante e situashon di tenshon laboral na Kas di Kòrsou. Den e 118 dianan ku a pasa, for di ku frakshon di PAR a pidi e reunion te ku awor aki, 4 trahadó di kas di Kòrsou a kita for di trabou i vários a bira malu i ta na kas pa e tenshonnan na Kas di Kòrsou. Kas di Kòrsou no tin direktor i tur otro departamento falta personal pa hasi e trabou.

Señora Presidente ta inakseptabel ku trahadónan di pais Kòrsou ta sinti ku nan mester kita for di trabou pa skapa di sentimentu di abusu i ta mas lamentabel ku parlamentarionan ta pidi reunion pa haña klaridat pa e trahadónan i ta dura 118 dia pa e minister responsabel presentá.

Mirando e eskalashon di e situashon na Kas di Kòrsou i embergadura di e konsekuensia, frakshon di PAR ta pidi pa ‘trek in’ e reunion di komishon sentral i abase di artíkulo 64 ta pidi pa yama un reunion públiko di parlamento, den kual ta invitá promé minister sr. Pisas ku sentido di urgensia. I alabes ta pidi promé minister sr. Pisas pa laga Ombudsman hasi un investigashon independiente riba e situashon laboral na Kas di Kòrsou.

Frakshon di PAR ta proponé Parlamento tambe, pa pidi Kontraloria General pa hasi un investigashon riba e legalidat i efisiensia di desishonnan ku keda tumá na Kas di Kòrsou riba tereno finansiero i di personal, durante e periodo di maneho di e minister plenipotensiario aktual.