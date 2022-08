E toubot no ta apto pa servisio rendabel den nos haf ni e no ta kompetitivo pa distansha largu  DESISHON PA BENTA DI ORCA VI NO TA KOS DI AWOR 

Willemstad 11 di Ougùstùs 2022- E desishon pa benta di e Orca VI no ta kos di awor, sino e ta un proseso ku a inisiá for di 2015 ku aprobashon di hunta di komisario di e tempu ei. Orca VI ta un toubot speshal, destiná pa hasi trabounan riba laman ganchu i di distansha largu. Tambe e tin e meta pa duna asistensia na proyektonan ‘off-shore’. Debí na su grandura, e barku no ta destiná pa hasi trabounan di tou den haf manera si ta e kaso ku tur otro toubot di KTK. Fuera di esaki, e no a resultá di ta un barku ku por a ofresé un tarifa kompetitivo pa trabounan den region. Pa e motibu aki KTK, konforme un prosedura dirigí riba logra máksimo rendimentu pa e kompania, a subi merkado internashonal en buska di un kumpradó.

KTK a atkerí Orca VI na 2010 en bista di un vishon pa realisá mas trabou di tou riba merkado internashonal. Na 2014 e gerensia nobo di KTK a laga hasi un evaluashon di efisiensa i efektividat di e flota di KTK. For di e tempu ei a yega na e konklushon ku Orca VI no tabatin un funshonamentu rendabel kompará ku e otro toubotnan den e flota di KTK. Orca VI simplemente no ta un barku kompetitivo pa trabounan riba laman di distansha largu. Un di e motibunan di esaki ta su uso di kombestibel (marine diesel) ku ta hasi su funshonamentu mas karu ku otro barkunan riba merkado. E otro barkunan riba merkado ta usa ‘fuel oil’, kual ta muchu mas ekonómiko pa trabounan riba laman di distansha largu. Pa trabounan di tou den region KTK tin otro toubot den su flota ku ta mas efisiente i kompetitivo kompará ku Orca VI.

Mester indiká ku ta hasi evaluashon di e balor di KTK su toubotnan tur aña komo parti integral di ouditoria finansiero di e empresa. Último añanan dor di e krísis mundial, hopi kompania a eksperensiá devaluashon agresivo di balor di nan ‘assets’, e asina yama ‘impairment loss’.

KTK no ta un eksepshon. Mirando e poko perspektivanan, KTK a buska ratifikashon di hunta di komisario i akshonista (lesa CPA) di e desishon ku a keda tumá for di 2015. A base di esaki, KTK a tuma e desishon pa subi merkado en buska di un kontrakt pa Orca VI ku finalmente mester a redundá den benta di e barku. Esfuersonan den e kuadro aki a produsí algun trabou pa periodonan kòrtiku pa Orca VI, por ehèmpel na Isla Riba (2017) i Mèxico (2019/ 2020.)

Na yüli aña pasá, KTK a pidi DAMEN Trading Gorinchem, e kompania di renombre riba e tereno di kompra i benta di e tipo di barkunan aki, pa buska interesadonan ku ta interesá pa kumpra un toubot manera Orca VI. Despues di a aserká mas ku trinta kompania, DAMEN Trading a logra drenta den kontakto ku un kompania Griego ku tabata en buska di un toubot ku kapasidat manera Orca VI pa operá na Grecia.

KTK a pone algun kondishon pa benta, esta ku e boto ta keda bend’é manera e ta, i e kumpradó mes mester hasi tur invershon nesesario pa ku ‘docking i special survey’ di Orca VI. Notabel ta ku no a logra di haña muchu interesado fuera di e kompania Griego, kende hustamente no ta un provedó di servisio di tou den nos region. A negoshá i yega na preis di 2 mion Dollar/ Nafl. 3.5 mion, kual por sierto ta un suma mas haltu ku e balor registrá den buki pa ORCA VI.

No ta premirá ku Orca VI lo tabatin un funshon muchu mas rendabel den futuro, ni riba merkado lokal ni den región, konsiderando e retonan ariba menshoná ku ta hasi e barku kostoso pa operá i difísil pa inkluí den operashon lokal. Pa e otro toubotnan di KTK sí tin un merkado, i pues a logra sera kontraktnan rendabel na por ehèmpel Trinidad, Aruba, i Boneiru. KTK tin un flota di 6 toubot, kual ta operando lokal i den region for di paro di aktividatnan na refineria i bullenbaai.