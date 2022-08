Tweede Kamer terug van reces voor debat over stikstof en koopkracht

23 augustus 2022

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 23 augustus over de uitspraken van vice-premier Wopke Hoekstra over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. De Kamerleden keren hiervoor terug van het zomerreces. Voorafgaand aan het debat vond er een technische briefing plaats, verzorgd door het Centraal Planbureau (CPB) over de Augustusraming. Het plenaire debat is vanaf 11.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Regeling van werkzaamheden

Het verzoek van Kamerlid Geert Wilders (PVV) tijdens de regeling van werkzaamheden om een plenair debat te voeren, kreeg steun van de meerderheid van de Kamer. Voor het debat komen minister-president Mark Rutte, minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.

Technische briefing CPB

Voorafgaand aan de plenaire vergadering kregen Kamerleden van de commissie voor commissie voor Financiën om 9.00 uur een technische briefing. Deze briefing over de Augustusraming werd verzorgd door het CPB. De briefing is terug te kijken via Debat Gemist.

Presentatie CPB

Bekijk de presentatie van het CPB.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Debatteren in het reces

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren. Als een meerderheid van de Kamer het belangrijk vindt om zo snel mogelijk over een onderwerp te spreken met de regering, kan er een recesdebat worden gepland. Lees meer over debatteren in het reces.