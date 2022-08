Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen maakt verhoorschema week 2 bekend

25 augustus 2022

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen hervat op maandag 29 augustus de openbare verhoren. De verhoorperiode loopt tot vrijdag 14 oktober. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Bekijk het verhoorschema van de tweede verhoorweek (29 augustus – 2 september).

Tijdens de tweede verhoorperiode wordt dieper en in meer detail ingegaan op alle aspecten van de gaswinning, de schade en schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. In de eerste verhoorweek, van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli, is een beeld ontstaan in hoofdlijnen van wat gaswinning voor Nederland heeft betekend. De enquêtecommissie verhoorde twaalf personen over de aard, ernst, omvang en hardnekkigheid van de problemen in Groningen. De commissie verhoort in totaal zeventig getuigen en deskundigen.

Verhoren live volgen of bijwonen

De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. De openbare verhoren zijn toegankelijk voor publiek. Bezoekers dienen zich hiervoor aan te melden. Dit kan vanaf donderdagmiddag 25 augustus via een aanmeldformulier op www.tweedekamer.nl/Groningen. De ingang van de Enquêtezaal is aan de Lange Houtstraat 1 in Den Haag.

Data openbare verhoren

De openbare verhoren vinden plaats op werkdagen tussen 29 augustus en 14 oktober, behalve op 6 september, 15 tot en met 23 september, 4 en 11 oktober.

Noot voor de redactie:

Accreditatie

Journalisten die de openbare verhoren willen bijwonen, maar geen vaste accreditatie van de Tweede Kamer hebben, hebben per dag een accreditatie nodig. Een accreditatie kunt u online aanvragen. De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer (gebouw Logement, via entree Lange Houtstraat 1).

De openbare verhoren zijn te volgen via de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. De verhoren terugkijken kan op Debat Direct en Debat Gemist. De beelden van de verhoren zijn voor de media verkrijgbaar via Kamerbeelden.

Blijf op de hoogte via de commissiepagina (www.tweedekamer.nl/Groningen), Twitter (@2eKamertweets) #aardgasGroningenTK en Instagram (@Tweede_Kamer).