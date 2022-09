CHATA ta kambia di rumbo

Willemstad, ougùstùs 31, 2022 – Despues di e pandemia, mester a revisá e ophetivonan i e forma pa atendé e interesnan di e miembronan di CHATA. Konsiente di e desafionan ku esaki ta trese kuné, direktiva di CHATA a disidí pa pone mas tantu énfasis riba merkadeo di Kòrsou den e diferente merkadonan den eksterior i pa CHATA tuma un posishon mas aktivo i mas dinámiko denter di e kuadro di maneho turístiko di Kòrsou. Komo konsekuensia di esaki, Managing Director Maria-Helena Seferina-Rojas a disidí ku e no ta fet den e rumbo nobo aki. Gradisiendo su persona pa e kontribushon valioso ku el a duna durante e último dos añanan, nan a kumbiní ku e ta bandoná CHATA entrante dia 1 di sèptèmber 2022.

CHATA ta masha agradisido na señora Seferina pa e echo ku despues di e kaida kousá pa covid, el a sa di pone e organisashon di CHATA riba pia atrobe i pa ten’é riba pia tambe. El a demostrá kurashi tambe pa, ku su pasado profeshonal kompletamente diferente, bou di kondishonnan sumamente desfavorabel tuma e responsabilidat pisá riba dje pa guia e organisashon den un di e periodonan mas difísil di su eksistensia.

Awor ku turismo a lanta kabes atrobe despues ku gradualmente a eliminá e restrikshonnan pa corona, tantu lokal komo internashonalmente, i ku e aktividatnan den tur ramo a oumentá atrobe, e sektor ta konfrontá retonan hopi mas diferente ku no ta permití tardansa. CHATA ta en buska di un kandidato ku tin e kalidat i abilidatnan pa duna henter e sektor di hospitalidat un posishon mas duradero den e konstelashon ekonómiko di Kòrsou. Esaki ta tuma lugá den un vínkulo sólido ku tur otro envolví den e sektor i kaminda CHATA lo demostrá liderato.

CHATA verlegt koers

Willemstad, augustus 31, 2022 – Na de pandemie moeten de doelstellingen en het behartigen van de belangen van de CHATA leden worden herzien. Bewust van de uitdaging hiermee gemoeid, heeft het bestuur van CHATA besloten om het accent zwaarder te leggen op de marketing van Curaçao in de diverse overzeese markten en een meer actieve en stuwende rol van CHATA binnen het toeristische beleidskader van Curaçao in te nemen. Als gevolg hiervan heeft Managing Director Maria-Helena Seferina-Rojas besloten dat zij niet past bij deze nieuwe richting. Met dankzegging voor de door haar geleverde waardevolle bijdrage in de afgelopen twee jaar, zijn beiden na goed overleg overeengekomen dat zij CHATA per 1 september 2022 zal verlaten.

CHATA is mevrouw Seferina erkentelijk voor het feit dat zij na de covid-dip de CHATA-organisatie weer op de rails heeft weten te krijgen en te houden. Ze heeft ook moed getoond om vanuit haar compleet andere achtergrond onder niet bepaald gunstige omstandigheden de zware verantwoordelijkheid op zich te nemen om de organisatie te loodsen door één van de moeilijkste perioden uit haar bestaan.

Nu het toerisme zich weer heeft opgericht na geleidelijke opheffing van de corona-restricties, zowel lokaal als internationaal, en de bedrijvigheid over de hele linie is toegenomen, staat de sector voor heel andere uitdagingen die weinig of geen uitstel dulden. CHATA is op zoek naar een kandidaat met de vereiste eigenschappen en vaardigheden om werk te maken van verduurzaming van de positie van de hele hospitality sector in het economische bestel van Curaçao. Dit geschiedt in een solide partnerschap met alle andere bij de sector betrokkenen waarbij CHATA het voortouw zal nemen.

CHATA shifts course

Willemstad, August 31, 2022 – Following the pandemic, the objectives and the promotion of the interests of the CHATA members had to be reviewed. Aware of the challenges involved, the Board of CHATA has decided to place greater emphasis on the marketing of Curaçao in the various overseas markets and to assume a more active and driving role for CHATA within the tourism policy framework of Curaçao. As a result, Managing Director Maria-Helena Seferina-Rojas decided that she does not fit in with this new direction. With gratitude for the valuable contribution she made in the past two years, they convened after proper consultation that she will leave CHATA as of September 1, 2022.

CHATA is grateful to Ms. Seferina for getting and keeping the CHATA organization back on track after the covid dip. She has also shown courage, from her completely different background, to take on the heavy responsibility of guiding the organization through one of the most difficult periods of its existence under not exactly favorable circumstances.

Now that tourism has re-established itself after the gradual lifting of corona restrictions, both locally and internationally, and business activity has increased across the board, the industry faces very different challenges that will take little or no respite. CHATA is looking for a candidate with the required qualities and skills to work on making the position of the entire hospitality sector in Curaçao’s economic system more sustainable. This will be done in a solid partnership with all other parties involved in the sector in which CHATA will take the lead.

CHATA cambia de curso

Willemstad, agosto 31, 2022 – Tras la pandemia, hay que revisar los objetivos y la promoción de los intereses de los miembros de CHATA. Consciente del reto que supone, el Consejo de Administración de CHATA ha decidido poner mayor énfasis en la comercialización de Curazao en los distintos mercados de ultramar y asumir un papel más activo e impulsor de CHATA en el marco de la política turística de Curazao. Por ello, la directora general, Maria-Helena Seferina-Rojas, ha decidido que no encaja en esta nueva dirección. Con el agradecimiento por la valiosa contribución que ella ha hecho en los últimos dos años, ambos han acordado que dejará CHATA por el 1 de septiembre de 2022.

CHATA agradece a la Sra. Seferina que haya conseguido que la organización de CHATA vuelva a estar en marcha después de la crisis. También demostró valor al asumir la gran responsabilidad de guiar a la organización en uno de los periodos más difíciles de su existencia desde su entorno completamente diferente y en circunstancias no precisamente favorables.

Ahora que el turismo se ha restablecido tras el levantamiento gradual de las restricciones de la corona, tanto a nivel local como internacional, y que la actividad ha aumentado de forma generalizada, el sector se enfrenta a retos muy diferentes que tardarán poco o nada en resolverse. CHATA está buscando un candidato con las cualidades y habilidades necesarias para trabajar en hacer más sostenible la posición de todo el sector de la hostelería en el sistema económico de Curazao. Esto se hará en una sólida asociación con todas las demás partes interesadas del sector, en la que CHATA asumirá el liderazgo.