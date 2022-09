DESISHONNAN DI DJÁRASON 31 DI OUGÙSTÙS 2022 Desishonnan relashoná spesífikamente ku asuntunan di pais riba nivel nashonal di djárason, 31 di ougùstùs 2022: 1. Konseho di Minister a bai di akuerdo pa lanta un grupo di direkshon i di trabou “UBO-register” (Ultimate Beneficial Owner) ku mester duna konseho na Minister di Finansa i Minister di Hustisia tokante e entidat ku ta bai ta enkargá ku registrashon sentral privá di personanan ku ta doño prinsipal di sea un negoshi, fundashon òf asosiashon. E komishon mester bini ku proposishonnan tokante struktura i kontenido di e registro i e forma di raportá. Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Finansa i/òf ministerio di Hustisia. 2. A bai di akuerdo ku proposishon di Minister di Finansa pa entregá un dos petishon na Minister di Asuntunan Eksterior i Relashonnan den Reino i Digitalisashon pa bolbe haña finansa for di Hulanda (karta den konsepto fechá 29 di ougùstùs 2022). Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Finansa. 3. Konseho di Minister a tuma nota di e di sinku raportahe “Stuurgroep Hervormingen in de zorgsector” presentá pa Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa riba 19 di ougùstùs 2022. Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa. 4. Konseho di Minister a bai di akuerdo ku kontenido i direkshon di e dekreto nashonal den konsepto presentá pa Minister di Asuntunan General relashoná ku apertura di e Aña Parlamentario riba djamars, 13 di sèptèmber 2022. Tambe a bai di akuerdo pa presentá e dekreto nashonal den konsepto na Gobernador pa keda firmá. Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Asuntunan General. 5. A bai di akuerdo ku petishon di Minister di Desaroyo Ekonómiko pa duna e outorisashon nesesario ku ta hasi posibel pa Ministerio di Desaroyo Ekonómiko krea un “domeinnaam” nobo den kuadro di lansamentu di e aplikashon “Prijspublicatie”. Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Desaroyo Ekonómiko. BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 31 augustus 2022:

1. De Raad is akkoord gegaan met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) die als taak heeft de minister van Financiën en de minister van Justitie te adviseren over een entiteit belast met het bijhouden van een besloten centraal register voor personen die ‘uiteindelijk belanghebbende’ zijn in relatie tot een onderneming, stichting of vereniging. De commissie dient onder meer voorstellen aan te dragen m.b.t. de vorm en inhoud van het register en de wijze van rapportage.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën en/of het ministerie van Justitie.

2. Akkoord is gegaan met het voorstel (concept-schrijven d.d. 29 augustus) van de minister van Financiën om een tweede verzoek voor herfinanciering van de verstrekte Nederlandse leningen in te dienen bij de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën.

3. De Raad heeft kennisgenomen van de door de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op 19 augustus 2022 aangeboden Vijfde Rapportage Stuurgroep Hervormingen in de Zorgsector.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

4. De Raad is akkoord gegaan met de inhoud en strekking van het concept-landsbesluit zoals gepresenteerd door de minister van Algemene Zaken betreffende de opening van de zitting der Staten op dinsdag 13 september 2022. Tevens is akkoord gegaan met het aanbieden van dit concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.

5. Akkoord is gegaan met het verzoek van de minister van Economische Ontwikkeling om de nodige machtigingen te verstrekken teneinde het voor het ministerie van Economische Ontwikkeling mogelijk te maken over een nieuwe domeinnaam te beschikken in het kader van de lancering van de Prijs Publicatie Applicatie.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Economische Ontwikkeling.