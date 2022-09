Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Durante Workshop Corporate Governance, Prome Minister ta enfatisa: NOS NO POR RECUPERA NOS PAIS SIN INTEGRIDAD

“Gabinete Wever-Croes I a traha e fundeshi di integridad y nos ta atende cu nos companianan estatal na un forma debido”

ORANJESTAD – Diahuebs 1 di september, Prome Minister señora Evelyn Wever-Croes pa medio di un video, a haci apertura di e Workshop Corporate Governance cu a wordo organisa aki na Aruba na Hilton Aruba Caribbean Resort and Casino. Corporate Governance ta e reglanan cu ta rigi e relacion entre un gobierno y companianan estatal. E ta stipula con e superviscion mester tuma luga, unda e autoridad di un gobierno ta yega, kico bo por y kico bo no por dicidi como gobierno.

Prome Minister a menciona tambe cu a traha riba diferente otro aspecto di Corporate Governance na Aruba den e ultimo añanan, por ehempel e perfil di kendenan por ta den e Hunta di Comisario, Huntanan di Supervision. Den cada hunta mester tin un persona huridico, financiero y un persona cu tin background di e materia. “Asina nos a bin ta trahando desde 2018-2019 poniendo e fundeshi pa mas integridad, pa miho gobernacion pa Corporate Governance tambe”.

Durante Gabinete Wever-Croes I, Prome Minister a institui un comision pa Corporate Governance cu a traha riba diferente producto den e temponan aki y a haci un estudio pa nos sa con nos ta para cu e companianan aki y con nan ta adhiri na e reglanan aki.

“Mi ta gradici señor Kunneman y tur e organisadonan di e workshop aki y pa e invitacion di por a dirigi mi mes. Integridad ta importante pa mi y mi por a splica den mi discurso kico tur nos ta haciendo desde 2018 cu mi a asumi e cartera di integridad y awor na 2021 cu mi a pase na colega señor Ursell Arends cu ta dunando contenido na e vision.

Mi a finalisa mi discurso awe cu un quote cu mi tabata referi na e pandemia cu awor cu Aruba ta recuperando di e pandemia, nos mester mas aun traha riba integridad pasobra esaki ta duna e ciudadano confiansa den Gobierno cu nan ta administra un compania estatal na e forma debido”, Prome Minister a expresa.

E quote na Ingles cu Prome Minister a uza pa ilustra su punto ta: “To think that we can rebuild after the pandemic without integrity would be fooling ourselves, because it is like building a house without a foundation”.

“Si nos ta kere cu nos por recupera nos pais despues di pandemia sin pone atencion na integridad, nos no ta tumando nos mes na serio pasobra ta mescos bo ta traha un cas sin fundeshi. Esey integridad y Corporate Governance ta.

P’esey mi ta contento cu desde cu nos a drenta Gobierno, nos a traha riba e fundeshi di integridad pasobra e ciudadano di pais Aruba merece di ta trankil y cu e por tin e confiansa cu nos ta atende cu nos companianan estatal na un forma debido”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.