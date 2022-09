Minister Pietersz-Janga i Minister Cijntje ta hasi entrega di sertifikado

IPE TA ENTREGÁ SERTIFIKADO NA GRADUADÓNAN DI KURSO DI PESKA

I VIGILANTE DEN TURISMO

Willemstad 5 di Sèptèmber 2022- Institute for Professional Excellence (IPE) a entregá sertifikado na kursistanan ku a kulminá ku éksito e kursonan mas resien organisá pa piskadónan profeshonal i tambe vigilantenan spesialisá pa traha den turismo. No menos ku 44 piskadó profeshonal a risibí nan sertifikado for di man di Minister enkargá ku Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa Dr. Dorothy Pieterz-Janga, mientras ku 7 vigilante spesialisá pa traha den turismo a risibí sertifikado for di man di Minister enkargá ku Desaroyo Ekonómiko Sr. Ruisandro Cijntje. IPE a duna e kurso di peska den koperashon ku Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (KUP). E kurso di vigilante den turismo a keda ofresé den koperashon ku Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA). Di e forma aki IPE a kontribuí un biaha mas pa forma suidadanonan den fishinan ku ta proyektá di ta fishinan nesesario pa nos komunidat desaroyá awe i den futuro.

Minister Pietersz-Janga, Minister Cijntje, presidente di IPE Sr. Franklin Sluis, representante di hunta di CHATA Sr. Robbin Vogels, i representante di KUP, Sr. Lutson Lucas a hiba palabra promé ku entrega di e sertifikado na e kursistanan ku a tèrminá e kursonan ku éksito. Liña kòrá den e diskursonan tabata e importansha di ambos funshonnan pa desaroyo di nos ekonomia, pero turismo prinisipalmente. Den e diskursonan tambe a enfatisá e importansha pa e graduadónan sigui desaroyá i progresá den nan área spesífiko.

IPE, despues di e kurso di peska i vigilante den turismo, lo sigui ofresé programanan di rekapasitashon i optimalisashon di konosementu riba tur nivel pa optimalisá abilidatnan spesífiko i importante pa prepará e profeshonal pa e djòp di futuro. Pa mas informashon por manda un e-mail na info@ipe.cw.