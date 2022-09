Komunikado di prensa di djabièrnè 9 di sèptèmber te ku djaluna 12 di sèptèmber 2022 / Politieberichten van vrijdag 9 september tot en met maandag 12 september 2022

Komunikado di prensa di djabièrnè 9 di sèptèmber te ku djaluna 12 di sèptèmber 2022

Detenshon pa buracheria públiko

Riba djaluna 12 di sèptèmber alrededor di 2.20 or, a detené un hòmber di inisial P.R.P.O. di 59 aña di edat en konekshon ku buracheria públiko. E sospechoso tabata pará kantu di kaminda ta oriná den pleno bista. Ademas a konstatá ku e hòmber tabata bou di influensia di alkohòl. A detené e hòmber i a hib’e warda di polis.

Skuter ta slep dor di tera riba kaminda

Alrededor di 1.30 or di mardugá riba djadumingu 11 di sèptèmber un aksidente ku un skuter a tuma lugá na krusada di Kaya Korona i Kaya Nikiboko Nòrt. Shofùr di e skuter a slep dor di tera lòs riba kaminda. A transportá shofùr ku ambulans pa hospital pa tratamentu médiko. E shofùr tabatin hèlm bistí.

Detenshon pa violashon di Lei di Arma

Den oranan di mardugá, alrededor di 4 or riba djasabra 10 di sèptèmber, a detené un hòmber di inisial B.A., di 27 aña di edat riba Kaya Maria Carmen Hellmund-Boom en konekshon ku violashon di e Lei di Arma BES. E sospechoso tabata enbolbí den un bringamentu i a bai kas pa buska arma (dos kuchú).

Detenshon pa maltrato ku arma

Den oranan di anochi riba djabièrnè 9 di sèptèmber, a detené dos hòmber di inisial J.E.A. di 21 aña di edat i J.P.G.J.G. di 46 aña en konekshon ku maltrato ku un arma. E sospechosonan a maltratá un hòmber ku un bate di beisbòl. A transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko.

Kas ta kima kompletamente

Alrededor di algu pasa di 6 or riba djabièrnè 9 di sèptèmber, polis a risibí notifikashon tokante un kas na kandela den área di Seru Grandi. Brantwer a logra paga e kandela pero e kas a kima por kompletu. No tabatin herido. E kousa di e kandela ta bou di investigashon.

Trùk di betòn a kore drenta kura kas

Riba djabièrnè 9 di sèptèmber alrededor di 6:45 or di atardi un aksidente a tuma lugá. Un trùk ku ta transportá betòn tabata kore riba Kaya Nikiboko Sùit i diripiente a kore baha kaminda, basha un muraya di un kura abou i a bin stòp serka di entrada di e kas. No tabatin herido pero sí basta daño material.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 9 september tot en met maandag 12 september 2022

Aanhouding openbare dronkenschap

Op maandag 12 september werd omstreeks 2:20 uur een 56-jarige man met initialen P.R.P.O. aangehouden wegens openbare dronkenschap. De verdacht stond langs de weg in open zicht te urineren en werd door een dienstdoende patrouille aangesproken. Hierbij kon geconstateerd worden dat de man heel erg onder invloed van alcohol was. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Scooter raakt in de slip door zand op de weg

Omstreeks 1:30 uur in de nacht van zondag 11 september vond een aanrijding met een scooter plaats op kruising van de Kaya Korona en de Kaya Nikiboko Noord, plaats. De bestuurder van de scooter raakte, door los zand op de weg, in een slip en viel. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder had een helm op.

Aanhouding overtreding wapenwet

In de nachtelijke uren, omstreeks 04.00 uur, op zaterdag 10 september werd een 27-jarige man met initialen B.A. op de Kaya Maria Carmen Hellmund-Boom aangehouden wegens overtreding van de Wapenwet BES. De verdachte was bij een vechtpartij betrokken en was naar huis gegaan om wapens (twee messen) te halen.

Aanhouding mishandeling met een wapen

In de avonduren op vrijdag 9 september werd een 21-jarige man met initialen J.E.A. en een 46-jarige man met initialen J.P.G.J.G. aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De verdachten hadden een man met een honkbalknuppel mishandeld. De man moest naar et ziekenhuis voor zijn verwondingen.

Huis brand af

Omstreeks 18:00 uur op vrijdag 9 september, kreeg de politiecentrale melding over een huis in brand in de omgeving van Seru Grandi. Het lukte de brandweer de brand te blussen maar de woning was compleet afgebrand. Er waren geen gewonden. Oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Betonvrachtwagen rijdt door muur erf op

Op vrijdag 9 september, omstreeks 18.45 uur, vond een aanrijding plaats. Een vrachtwagen die beton transporteert reed op de Kaya Nikiboko Zuid en reed opeens van de weg af, ging door de muur van een erf van een woning en kwam dicht bij de ingang van de woning tot stilstaand. Er waren geen gewonden, maar wel veel materiele schade.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.