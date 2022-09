Notisia di polis di djaluna 12 di sèptèmber te ku djárason 14 di sèptèmber 2022 / Politieberichten van maandag 12 september tot en met woensdag 14 september 2022

Notisia di polis di djaluna 12 di sèptèmber te ku djárason 14 di sèptèmber 2022

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djárason 14 sèptèmber a detené un hòmber di inisial R.M.W.E. di 56 aña di edat den Centrumgebied en konekshon ku kiebro i ladronisia. E sospechoso a bai ku komestibel for di un restorant situá den Kaya Grandi. Ta investigando e kaso.

Aksidente ku skuter

Den oranan di atardi, alrededor di 3.15 or riba djaluna 12 di sèptèmber, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba e krusada di Kaya Caribe i Kaya Inca. Pa motibu deskonosí, shofùr di e skuter a kai for di e skuter. Personal di ambulans a trat’é na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá ku regularidat

Den e dianan tras di lomba a duna but pa manehá sin dokumentunan bálido di seguro, sin reibeweis bálido, pa tene telefòn den man miéntras ta manehá i pa manehá sin faha di seguridat bisti.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Telefòn

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.

Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 12 september tot en met woensdag 14 september 2022

Aanhouding

In de nachtelijke uren op woensdag 14 september werd een 56-jarige man met initialen R.M.W.E. in het Centrumgebied aangehouden wegens inbraak en diefstal.

De verdachte had etenswaren vanuit een restaurant aan de Kaya Grandi meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding scooter

In de middaguren, omstreeks 15:15 uur op maandag 12 september, vond een aanrijding met een scooter plaats op de kruising van de Kaya Caribe en de Kaya Inca. De bestuurder van een scooter was om onbekende oorzaak van de scooter gevallen. Zij werd ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Verkeerscontroles gaan regelmatig door

De afgelopen dagen werden bekeuringen gegeven voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten, zonder geldig rijbewijs, voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden en voor het rijden zonder autogordel.

Gordel

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%. Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Telefoon

Met het gebruiken van je mobiele telefoon achter het stuur breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert. Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Geldige documenten

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.