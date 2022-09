Ayera nochi banda di 7 or e Rescue & Coordination Center (RCC) di Wardakosta a risibi un petishon di Kuerpo di Polis di Kòrsou (KPC) pa yuda buska un hòmber ku a kai den laman na Shut ora e tabata buska karkó huntu ku un otro hòmber. Mesora a manda e helikòpter di wardakosta na e sitio pa buska e hòmber. E avion di wardakosta , e Dash , tambe tabata na e sitio i a kuminsa ku e bùskeda. A puntra CITRO pa ta standby i e barku Ulandes di marina Zr Ms Groningen, ku aktualmente ta nabegando pa wardakosta, pa tambe yuda buska. Na bahamentu di solo ahinda no a lokalisá e hòmber. Wardakosta i KPC lo sigi ku e bùskeda awe mainta tempran.

Gisteravond, tegen 19:00 uur kreeg de Rescue & Coordination Center (RCC) een verzoek van de Korps Politie van Curaçao (KPC) om assistentie te verlenen bij het zoeken naar een man die in zee was gevallen in de buurt van Shut aan de noordkust van het eiland. De man was samen met een andere man op zoek naar zeeslakken toen hij in zee viel.

De kustwachthelikopter is meteen ingezet om de man te gaan zoeken. De kustwachtvliegtuig Dash was ondertussen al ter plekke, en zocht naar de vermiste man. CITRO is ook geïnformeerd en het Nederlandse marineschip Zr MS. Groningen, die momenteel voor de kustwacht vaart, is gevraagd om mee te helpen. Tegen het vallen van de avond was de man nog niet gevonden en is KPC hierover geïnformeerd. Vanochtend bij eerste daglicht zal de Kustwacht samen met KPC de zoektocht hervatten.